«Le camion le plus puissant du monde» explose pendant un meeting aérien

Un américain a été tué lors d'un spectacle aérien dans l'Etat du Michigan lorsque son semi-remorque à réaction a explosé.

Le véhicule, appelé Shockwave Jet Truck faisait la course contre deux avions lorsque le camion propulsé par des moteurs à réaction s'est renversé et a explosé, tuant le conducteur Chris Darnell, 40 ans.



Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont capturé l'incident, qui s'est produit samedi. Les clips montrent le camion qui s'enflamme puis explose, envoyant un champignon noir dans les airs. Une épaisse boule de feu orange et noire peut également être vue au premier plan de la vidéo, derrière lequel le véhicule disparaît et se désintègre après avoir émergé de l'autre côté. Il s'agît là d'un effet pyrotechnique qui se situe au premier plan, dans l'herbe, et qui n'a rien à voir avec l'incident malgré ce que peuvent laisser penser les images, a déclaré Barbara Haluszka, la directrice exécutive du festival.

Le camion de course, construit sur mesure, était équipé de trois moteurs à réaction et d'une puissance combinée de 36 000 chevaux capable de le propulser à une vitesse de plus de 560 km/h. Il était surnommé «le camion le plus puissant du monde».

