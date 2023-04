Vidéo: watson

La Floride connait des inondations monstrueuses

Le sud de la Floride est sous les eaux depuis le début de la semaine. Un phénomène météorologique extrêmement rare dans cette partie des Etats-Unis.

Plus de «International»

Depuis dimanche dernier, le sud de la Floride, et tout particulièrement la ville de Miami, est en proie à des pluies intenses s’apparentant à une tempête tropicale. Certains secteurs de Fort Lauderdale ont reçu plus de 500 mm de pluie en 6 heures mercredi 12 avril. Le total a atteint 600 mm en 24 heures par endroits. Ça correspond à la quantité de pluie d'un ouragan sur une période de 24 heures selon le National Weather Service, le service météorologique des États-Unis.

L'aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood a été fermé ainsi que les écoles. La montée des eaux a provoqué des sauvetages d'urgence et a forcé certains conducteurs à abandonner leur véhicule.

«Cette quantité de pluie sur une période de 24 heures est incroyablement rare pour le sud de la Floride» Ana Torres-Vazquez National Weather Service.

Selon les météorologues, cette quantité de pluie constante en Floride est un événement millennal. En effet, l'intensité de ces précipitations est telle que la probabilité qu'il se produise au cours d'une année donnée n'est que de 0,1%, soit une fois par millénaire.

Ces pluies sont causées par des orages stationnaires. Un phénomène plutôt rare qui se crée lorsque des cellules orageuses se déplacent dans une direction, et d'autres se forment dans la direction opposée. Le ciel de Fort Lauderdale a ainsi été sous un orage constant qui a déversé une quantité de pluie qui normalement aurait dû s'étendre sur une grande surface. À un certain moment, la pluie tombait à un rythme de 70 mm à l'heure. Ces pluies extrêmes sont une conséquence caractéristique du réchauffement climatique et cela se produit de plus en plus fréquemment.

En effet, aux Etats-Unis, le déluge dans le sud de la Floride n'est que le dernier exemple parmi bien d'autres. L'année dernière , des pluies diluviennes avaient également frappé des régions telles que Dallas, Saint-Louis, l'est du Kentucky et Yellowstone. Ces déluges qui étaient exceptionnels dans l’histoire humaine jusqu’à récemment sont désormais courants, caractérisant l’Anthropocène.

(sbo)

Meanwhile, in Florida…

Un alligator de 3 mètres trouvé dans les rues de Tampa

Vidéo: watson

Quand Ian passait sur la Floride

Vidéo: watson

Cet haltérophile a eu beaucoup de chance

Vidéo: watson

Des maillots de bain improbables pour rester dans le thème