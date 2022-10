Vidéo: watson

Ce convoi ukrainien fonce droit dans un piège

Une vidéo circule sur les réseaux sociaux. Elle montre une colonne de véhicules blindés ukrainiens piégée par les occupants dans la région de Donesk où les combats font rage.

Des photos aériennes montrent plusieurs chars de combat et des véhicules blindés ukrainiens roulant dans une zone dégagée. Le convoi se trouve dans la région contestée de Donetsk, à l'est de l'Ukraine. Le convoi semble bien avancer au début. Alors que le premier véhicule roule sans encombre, le second est détruit par une explosion.

Des sources indiquent qu'il s'agit de véhicules blindés amphibie de transport de troupes Sisu XA-185. Il s'agit de machines données par la Finlande. Ces blindés ukrainiens auraient été détruits par des mines antichars et des tirs directs russes dans les environs du village Opytne.

La contre-offensive ukrainienne

Les combats, en Ukraine, sont concentrés dans l'est et le sud du pays. L'armée ukrainienne a pu libérer de vastes zones près de Kharkiv à l'est et de Kherson au sud. Dans leur ligne de mire, des blindés et des tranchées russes. Selon les renseignements britanniques, la Russie est de plus en plus sur la défensive.

Si le ministère britannique de la Défense explique que la puissance de feu aérienne est toujours nettement à l'avantage de la Russie, les pertes du Kremlin en chars, hélicoptères et en avions restent considérables. Pour Moscou, le rythme de ces pertes pourrait à terme devenir insoutenable. De nombreux analystes se demandent, en effet, comment l'industrie de défense russe sous sanctions pourra tenir la cadence. Quelques experts disent même que la Russie aurait déjà perdu la guerre.

Vidéo: watson