Des Pakistanais en colère nous ont (encore) confondus avec la Suède

Au Pakistan, un mouvement de colère s'est créé après qu'un extrémiste de droite ait brûlé un Coran en Suède. En conséquence, ils ont mis le feu à un drapeau... suisse.

Samedi 21 janvier, un extrémiste de droit dano-suédois, qui a pour habitude d’insulter les musulmans, s’est mis en scène en train de brûler un coran devant l’ambassade turque de Stockholm. Le Premier ministre suédois a déploré le lendemain un « acte profondément irrespectueux ». L’extrémiste de droite Rasmus Paludan a brûlé un exemplaire du Coran dans le but de dénoncer les négociations suédoises avec la Turquie sur l’OTAN.

Rasmus Paludan brûle un Coran devant l'ambassade de Turquie, le 21 janvier 2023. Image: Keystone

La police suédoise avait estimé au préalable que la Constitution et les libertés de manifestation et d’expression en Suède ne justifiaient pas l’interdiction de cette manifestation au nom de l’ordre public. L’autorisation donnée à cette manifestation anti-islam a suscité un incident diplomatique avec la Turquie et de nombreux autres pays musulmans ont exprimé leur indignation.

En effet, dans le monde musulman, c'est désormais la colère qui parle. Des manifestations ont éclatés devant les ambassades scandinaves de différents pays avec pour coutume de bruler le drapeau du pays offensant. Cependant, au Pakistan, le drapeau suisse a été confondu avec le drapeau suédois. Une erreur fréquente pour les oreilles étrangères qui peine parfois à faire la différence entre «Sweden» et «Swizterland».



