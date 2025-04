Vidéo: Les images du séisme en Turquie

Les «data centers» vont consommer plus d'électricité que le Japon

Les experts estiment qu'un tremblement de terre d'une magnitude d'environ 7 est attendu dans la métropole de 16 millions d'habitants. Selon le ministre turc du Développement urbain, Murat Kurum, 1,5 million d'unités résidentielles et commerciales sont considérées comme menacées par les tremblements de terre. (sbo)

Un puissant séisme de magnitude 6,2, dont l’épicentre est situé en mer de Marmara, a secoué Istanbul mercredi 23 avril. Deux secousses au moins, à une fraction de seconde d'intervalle, ont été fortement ressenties dans tous les quartiers de l'immense ville de 16 millions d'habitants située sur le Bosphore et la Mer de Marmara.

Le «fils spirituel», l'anti-Trump ou le financier? Six papes potentiels

L'élection du nouveau pape, qui débutera dans la chapelle Sixtine entre le 5 et le 10 mai, est considérée comme incertaine et imprévisible. Toutefois, certains candidats sont déjà connus.

En tant que précédent secrétaire d'Etat cardinal et numéro deux du Vatican après le pape, Pietro Parolin fait en quelque sorte partie des «Papabili», comme on appelle en Italie les candidats potentiels à la succession du Saint-Siège. Il faut dire que trois anciens secrétaires d'Etat ont déjà été élus papes: le dernier en date étant Eugenio Pacelli, qui devint pape en 1939 sous le nom de Pie XII. Parolin a rejoint les rangs de la diplomatie vaticane au milieu des années 1980, en a été pendant longtemps le chef, et est considéré comme le principal médiateur dans le difficile rapprochement du Vatican avec la Chine.