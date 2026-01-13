Maia Sandu, résidente de la République de Moldavie, craint pour l'avenir de son pays. Image: Costas Baltas / imago

La Moldavie a une idée surprenante pour «tenir tête à Poutine»

La démocratie moldave est en péril. Pour se protéger de la Russie, le pays songe à rejoindre l’Union européenne. La présidente Maia Sandu évoque également d’autres options.

Nilofar Breuer / t-online

Plus de «International»

Un article de

La peur de l’agresseur russe est vive. Depuis l’invasion de l’Ukraine, la Moldavie redoute que Moscou ne l'attaque à son tour. L'ancienne république soviétique, coincée entre la Roumanie et l’Ukraine^, se trouve confrontée à une double menace, à la fois militaire et politique.

Le Kremlin, qui considère la Moldavie comme faisant partie de sa zone d’influence traditionnelle, s’efforce systématiquement de peser sur sa politique: il soutient les partis pro-russes, diffuse de la désinformation et tente de freiner ou d’affaiblir les réformes pro-occidentales.

Pour protéger la démocratie nationale contre cette pression, la présidente pro-occidentale Maia Sandu se dit prête à des mesures radicales: elle a proposé d’envisager l’union de la Moldavie avec la Roumanie, membre de l’Union européenne et de l’Otan.

carte: watson

Une idée qui peine à convaincre la population

Maia Sandu a déclaré dans une interview pour le podcast britannique The Rest is Politics:

«Si un référendum avait lieu, je voterais pour l’union»

«Regardez la situation dans le monde: pour un petit pays comme la Moldavie, il devient de plus en plus difficile de survivre en tant que démocratie souveraine et de tenir tête à la Russie.»

Pourtant, une telle union semble peu probable à court terme. Les sondages récents montrent qu’à peine un tiers de la population y est favorable. Ces résultats confirment les enquêtes réalisées avant les élections législatives de fin septembre, qui avaient déjà mis en évidence le soutien limité à une union avec un pays tiers, malgré le renouvellement du mandat du parti pro-européen de Sandu.

En août, une enquête de l’institut iData montrait que 61,5% des Moldaves s’opposaient à un rattachement à la Roumanie, contre 31% de partisans.

Maia Sandu, résidente de la République de Moldavie. Image: Ida Marie Odgaard / imago

L’adhésion à l’UE comme option principale

Sandu en est consciente. Dans l’interview diffusée ce dimanche, elle reconnaissait que la majorité des Moldaves ne soutiennent pas l’union avec la Roumanie:

«En tant que présidente de la République de Moldavie, je comprends qu’il n’existe pas de majorité pour une union avec la Roumanie, mais il y a une majorité en faveur de l’adhésion à l’Union européenne, et nous agissons dans ce sens.»

«C’est un objectif beaucoup plus réaliste et qui nous permet de protéger notre souveraineté»

Son gouvernement vise une adhésion à l’UE d’ici 2030, mais cela implique des réformes ardues. Ce mardi, la Moldavie a publié un document stratégique: le «Programme national pour l’adhésion à l’Union européenne 2025–2029», un dossier de plus de 880 pages qui définit responsabilités, échéances et mécanismes de suivi.

La Moldavie, un pays divisé

La Moldavie compte environ 2,4 millions d’habitants, avec une majorité de locuteurs roumanophones et une minorité russophone. Jusqu’en 2020, les socialistes pro-russes étaient au pouvoir.

Entre les deux guerres mondiales, la région faisait partie de la Roumanie, avant d’être annexée par l’Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. La chute de l’URSS en 1991 a permis à la Moldavie de retrouver son indépendance. Environ 1,5 million de Moldaves détiennent la citoyenneté roumaine.

A l’est, la bande séparatiste de Transnistrie, majoritairement pro-russe, s’est détachée de la Moldavie. Soutenue par Moscou, cette étroite région le long de la frontière ukrainienne n’est toutefois pas reconnue internationalement comme un Etat indépendant.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich