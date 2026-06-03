Vidéo: watson

«J’ai cru mourir»

Sur des images filmées par une caméra de surveillance, on peut voir une femme être avalée par une bouche d'égout. Sur une autre vidéo, on peut voir des individus ouvrir la plaque en question, les autorités suspectent une «tentative de vol de câbles».

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Une mésaventure fâcheuse et dangereuse. Ce 31 mai à Rio de Janeiro, une jeune femme de 33 ans marchait tranquillement sur le trottoir lorsqu’une bouche d'égout s'est retournée sous ses pieds.

Auprès de CNN Brazil, elle raconte:

«J’ai posé le pied sur le bord du trou, sur la partie métallique, et je suis tombée directement dedans. La plaque s’est retournée, m’a frappée au front et je suis tombée à l’intérieur.»

Les images de vidéosurveillance la montrent en train de marcher tout en consultant son téléphone portable, avant que la plaque ne cède sous son poids. Elle est alors tombée dans la bouche d’égout, se cognant la tête pendant sa chute. Un motocycliste qui a assisté à l’accident lui est venu en aide, tandis que des riverains ont apporté une échelle. La Police militaire et les pompiers ont également été appelés pour la secourir, rapporte CNN Brasil.

«J’ai cru que j’allais mourir parce que l’eau m’arrivait jusqu’à la poitrine et que le trou était très profond», a-t-elle confié à RJ1, un média brésilien. Emmenée à l'hôpital, elle souffre de contusions et d'un important gonflement à la tête à l'endroit où elle est s'est cognée, mais s'en est sortie sans trop de mal:

«Quand je pense que si cela avait été un enfant à ma place, il serait déjà mort»

Selon la mairie de Rio de Janeiro, l'égout aurait été ouvert dans le cadre d'une tentative de vol de câbles.

On aperçoit ici les deux personnes suspectées d'avoir ouvert la bouche.

Les caméras de surveillance ont également filmé des hommes semblant manipuler la plaque de la bouche d’égout à 2 heures du matin, la veille de l’accident. Les images montrent deux individus soulevant la plaque avant de quitter les lieux. (hun)