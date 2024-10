Harvey Weinstein atteint d'un cancer de la moelle osseuse

Harvey Weinstein est atteint d'un cancer de la moelle osseuse

L'ancien producteur d'Hollywood, Harvey Weinstein, en prison pour viol et agression sexuelle, est atteint d'un cancer de la moelle osseuse, ont rapporté des médias américains lundi.

Le roi déchu de 72 ans, qui a été inculpé en septembre pour une autre agression sexuelle, souffre d'une leucémie myéloïde chronique et suit un traitement dans une prison de New York, selon NBC News et ABC News.

Ce diagnostic fait suite à une série de problèmes de santé pour l'ex-producteur tout-puissant du cinéma américain, dont la chute a déclenché une onde de choc planétaire, libéré la parole de nombreuses victimes et mis au jour les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes.

«Opération chirurgicale au coeur»

L'ancien patron des studios Miramax vient de subir une «opération chirurgicale au coeur», dont il est sorti «hors de danger pour l'instant», avait indiqué le 10 septembre l'un de ses représentants, Juda Engelmayer. Lors d'une brève comparution devant un tribunal de Manhattan le 18 septembre au sujet de la nouvelle inculpation pour l'agression sexuelle d'une femme en 2006, il était apparu pâle et affaibli, sur un fauteuil roulant.

Décidée par un grand jury – des citoyens qui participent à l'instruction avec les procureurs -, cette inculpation s'ajoute à une longue liste d'accusations depuis 2017 pour lesquelles il a déjà été jugé et condamné deux fois, à New York et à Los Angeles. Plus de 80 femmes ont accusé Harvey Weinstein de harcèlement, d'agression sexuelle ou de viol, dont les actrices Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ou Ashley Judd.

L'ancien patron des studios Miramax doit être rejugé à New York après la retentissante annulation fin avril par une cour d'appel de sa condamnation à 23 ans de prison en 2020 pour le viol d'une actrice, Jessica Mann, et l'agression sexuelle d'une assistante de production, Mimi Haleyi. Ce revirement surprise a été vécu comme un affront et un retour en arrière pour le mouvement #MeToo.



Harvey Weinstein reste derrière les barreaux puisqu'il a aussi été condamné en 2023 à 16 ans de prison à Los Angeles pour des cas distincts de viol et agressions sexuelles. Il a fait appel et n'a jamais reconnu publiquement autre chose que des relations consenties. (sda/ats/afp)