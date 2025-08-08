dr

Des crypto-boys revendiquent les lancers de sex-toys en basketball

Les promoteurs d'une cryptomonnaie ont revendiqué les récents lancers de sex-toys sur des parquets de WNBA. Ils ont assuré avoir voulu se faire de la publicité, selon la presse américaine.

Selon le quotidien USA Today, un porte-parole anonyme d'un groupe derrière la cryptomonnaie «Green Dildo Coin» a expliqué avoir trouvé une idée originale pour faire le buzz et attirer l'attention: lancer des sex-toys sur des parquets de WNBA, la ligue féminine de basketball des Etats-Unis.

«Nous savions que pour nous faire entendre, nous devions créer l'événement et faire un buzz viral, afin de ne pas avoir à payer tous ces influenceurs en sacrifiant notre âme et le sort du projet» Porte-parole de «Green Dildo Coin»

Depuis fin juillet, plusieurs matches du championnat de basket féminin ont dû être brièvement interrompus après le lancer de sex-toys depuis les tribunes.

«Pour l'avenir, nous avons beaucoup d'autres plaisanteries en réserve, mais elles seront beaucoup plus légères et de meilleur goût», a déclaré la source anonyme à «USA Today».

Deux personnes ont été arrêtées, à Atlanta et Phoenix, dans le cadre de l'enquête sur ces incidents, mais aucune source officielle n'a évoqué l'hypothèse d'une action liée aux cryptomonnaies.

(ats/acu)