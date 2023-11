Ces couleurs plombent la valeur de votre voiture

Selon la couleur que vous avez choisie, vous perdrez plus ou moins d'argent à la revente de votre voiture. Voici donc les couleurs à éviter.

Depuis quelque temps, de plus en plus de voitures colorées apparaissent dans les spots publicitaires des constructeurs automobiles. Mais prenez le temps de réfléchir avant d'opter pour un modèle violet ou orange flashy. Vous risquez sinon d'avoir du mal à le vendre plus tard – et de perdre de l'argent.

Selon une évaluation de Mobile.de, le noir et le gris sont le choix le plus sûr parmi toutes les couleurs de voiture: lors de la vente, ils rapportent presque un dixième (9,5 et 9,7%) de plus que la moyenne de toutes les voitures. En outre, les voitures de ces couleurs vendues en ligne suscitent davantage de clics. Les chances d'une vente rapide sont donc bonnes. Il en va tout autrement des couleurs comme le doré et le violet: ces teintes font baisser la valeur de la voiture d'environ un quart. Les prix des offres sur la plateforme de voitures d'occasion ont été analysés.

Il est possible de jouer sur cette tendance. Si l'on cherche à acquérir une voiture d'occasion, un modèle rouge ou bleu peut s'avérer bien meilleur marché – en invoquant la couleur peu valorisée lors de la négociation du prix.

Au moment de l'enquête, le prix moyen de toutes les voitures annoncées sur la plate-forme allemande était exactement de 21 908 euros (21 069 francs suisses). Ce tableau montre combien le choix de la couleur fait perdre ou gagner.

Mais alors, quelle couleur choisir?

Si l'on veut limiter la perte de valeur, il faut donc faire attention à la couleur au moment d'acheter. En règle générale, celle-ci doit être assortie à la voiture. Un rouge vif ou un vert fluo peuvent être un bon choix pour une Ferrari ou une Lamborghini. En revanche, de telles couleurs conviennent nettement moins bien à un sage monospace.

Et si l'une des couleurs flash à la mode vous plaît, ne la choisissez que si vous comptez revendre votre voiture après une période relativement courte. Car les tendances sont généralement très éphémères. Et dès qu'une couleur n'est plus à la mode, il en va de même pour la voiture qui l'arbore.

