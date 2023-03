Voici les marques de voiture préférées dans chaque canton

Plus de 4,7 millions de voitures de tourisme sont immatriculées en Suisse, ce qui équivaut à 0,53 véhicule par habitant. La population apprécie tout particulièrement une marque.

Le mois passé, un peu plus de 17 000 voitures de tourisme ont été mises en circulation en Suisse. Un chiffre supérieur de 3,3% par rapport au même mois de l'année précédente, rapporte l'Office fédéral de la statistique (OFS). Au cours de ces 20 dernières années, la quantité de véhicules routiers n'a cessé d'augmenter. En 2022, le pays comptait 4 721 280 voitures privées, chiffre qui correspond à une bonne moitié de la population nationale.

Si rapporté à la population, le parc automobile suisse se situe au même niveau de celui des pays voisins, voire légèrement en dessous. On compte par exemple 0,57 voiture par habitant en France et Allemagne, 0,66 en Italie ou 0,47 en Suède, selon les données de l'Eurostat relatives à 2020. En Suisse, ce chiffre s'élève à 0,53, mais les valeurs changent largement d'un canton à l'autre:

On note que les cantons très urbanisés, à l'image de Genève et Bâle Ville, affichent les valeurs les plus faibles (0,42 et 0,32 respectivement). A l'autre bout du classement, on retrouve Zoug (0,73 voiture par habitant), le Valais (0,64) ou encore le Jura (0,6).

Les marques préférées sont...

Qu'en est-il des marques? Le podium 2022 laisse peu de place au doute: les Suisses aiment les voitures allemandes. Les trois fabricants les plus prisés sont les suivants:

Volkswagen, avec 606 768 exemplaires Mercedes-Benz, avec 340 201 exemplaires BMW, avec 334 404 exemplaires

Sur les dix premiers modèles, cinq appartiennent à des constructeurs allemands, voire six si l'on considère Škoda, qui appartient au groupe Volkswagen. Seuls deux marques françaises figurent dans le top dix, à savoir Renault et Peugeot, qui occupent respectivement la 9e et la 10e place.

Les voitures de Volkswagen sont les plus appréciées dans tous les cantons, sans exception. Les marques arrivant à la deuxième et à la troisième place varient quelque peu, comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous. Audi, Suzuki ou Subaru apparaissent par exemple par endroits.

Il est finalement intéressant de remarquer que les mêmes marques qui figurent dans le haut du classement se retrouvent également dans une étude menée par Comparis, visant à déterminer quelles étaient les voitures les plus recherchées par les Suisses en 2022.

En analysant les requêtes effectuées dans sa plateforme en ligne d’annonces automobiles («la plus vaste de Suisse» selon Comparis), le comparateur en ligne a établi le constat suivant: «Les constructeurs allemands dominent toujours le classement». Le podium?

Mercedes-Benz: 13,1% des requêtes BMW: 12,2% des requêtes Volkswagen: 10,7% des requêtes

(asi)