D'immenses incendies ont ravagé le Canada an début d'été. Keystone

Record de pollution causée par les feux de forêt cet été

Les nombreux feux de forêt qui se sont produits dans l'hémisphère nord depuis le début de l'été ont rejeté dans l'atmosphère des quantités record de gaz à effet de serre.

Les rejets de fumées et de gaz à effet de serre liés aux feux de forêts depuis le début de l'été dans l'hémisphère nord sont parmi les plus élevés jamais enregistrés, avec même un record au Royaume-Uni, a annoncé jeudi le service européen Copernicus.

Au Canada, où dès début juin, des dizaines de mégafeux ont ravagé des millions d'hectares et conduit à l'évacuation de dizaines de milliers de personnes, «l'intensité quotidienne totale et les émissions» ont été «constamment supérieures à la moyenne 2003-2024 depuis mai».

Depuis le début de l'année et jusqu'à fin juillet, le total cumulé des émissions estimées pour le Canada est de 180 mégatonnes de carbone, selon les données du CAMS Global Fire Assimilation System. Il avait été plus élevé seulement en 2023.

Record annuel au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a enregistré un record annuel d'émissions totales depuis le début de l'année, avec 0,35 mégatonne de carbone, à la suite des grands incendies qui ont ravagé le nord de l'Ecosse à la fin du mois de juin.

Plusieurs régions d'Amérique du Nord ont également été touchées ces dernières semaines. En juillet, les incendies de forêt en Arizona ont émis un total d'un peu moins de 1,5 mégatonne d'émissions de carbone, soit le niveau le plus élevé pour ce mois dans les archives du CAMS. Au Nouveau-Mexique, les émissions liées aux incendies ont été les troisièmes plus élevées jamais enregistrées pour juillet.

Les flammes ont récemment atteint la ville d'Athènes. Keystone

Le bassin méditerranéen n'a pas été épargné non plus, à la suite de la vague de chaleur qui s'est abattue sur la région en juin-juillet. Les incendies ont été particulièrement intenses à Chypre, le pays atteignant son niveau annuel cumulé d'émissions liées aux incendies le plus élevé en l'espace de deux jours, principalement en raison des incendies des 22 et le 23 juillet.

Les niveaux d'émissions carbone liés aux feux en juin et en juillet en Grèce et en Turquie figurent parmi les plus élevés des 23 années de mesures du CAMS, souligne Copernicus. En Serbie et en Albanie, ils ont été les deuxièmes plus élevés, derrière 2007, avec respectivement un peu plus de 0,05 mégatonne et 0,07 mégatonne.

«Les incendies de forêt sont fréquents dans les régions boréales pendant les mois d'été, mais ces dernières années ont été inhabituelles en raison de leur gravité et de leur durée», souligne Mark Parrington, directeur scientifique du CAMS, cité dans le communiqué. (ats)