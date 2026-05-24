La Skoda Epiq est la troisième des quatre nouvelles petites voitures électriques du groupe Volkswagen. image: Skoda / IvoHercik.com

La nouvelle Skoda électrique a tout pour faire un carton

Les grandes voitures électriques de Skoda sont depuis longtemps des succès commerciaux. Les Tchèques lancent désormais leur modèle électrique d'entrée de gamme. Voici ce qui distingue l'Epiq de ses homologues du groupe Volkswagen et combien il coûte.



Christopher Clausen / t-online

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L'Epiq, qui mesure 4,17 mètres (soit environ 12 centimètres de plus que le Raval et l'ID. Polo), est le modèle électrique d'entrée de gamme de Skoda, positionné en dessous de l'Elroq et de l'Enyaq.

Pour la première fois, le nouveau langage stylistique est pleinement mis en œuvre: la face avant dite «Tech Deck» en noir brillant adopte une signature lumineuse en forme de «T». Remarquables aussi, les prises d'air verticales inférieures rappellent quelque peu la calandre classique des Jeep.

Des porte-à-faux courts, de nombreuses surfaces lisses sur les côtés et un arrière caractéristique de la marque, qui reprend sur les feux la signature lumineuse en T, confèrent à l'Epiq une identité propre tout en l'inscrivant naturellement dans la gamme existante.

Des lignes épurées: l'arrière reprend le design caractéristique de la marque, et le coffre est très spacieux. image: Skoda / IvoHercik.com

Un habitacle très bien pensé

Au centre du tableau de bord trône un écran de 13 pouces. Derrière celui-ci se trouve le système d'exploitation Android de Google, dont l'écran d'accueil a été repensé. Les smartphones devraient s'intégrer de manière transparente et servir à l'avenir de clé de véhicule.

Grâce au Plug&Charge, les sessions de recharge pourront à l'avenir être lancées et réglées directement via la voiture, sans carte de recharge. Derrière le volant se trouve un écran plus petit; les fonctions importantes peuvent également être commandées via une rangée de boutons placée sous les aérateurs centraux (semblables à ceux de l'ID. Polo) et via le volant.

Un tableau de bord épuré doté d'un grand écran, de boutons pour les fonctions principales et d'un toit en verre en option. image: Skoda / IvoHercik.com

Le cuir n'est pas disponible; en option, un similicuir en matériau recyclé est proposé. Les revêtements de siège en tissu sont également en polyester recyclé. Un toit vitré panoramique en option confère une sensation d'espace aéré, et on retrouve également les solutions typiques de Skoda, comme le compartiment à parapluie dans la portière, le porte-ticket de stationnement sur la vitre et d'autres détails pratiques.

Le coffre offre 475 litres de capacité. S'y ajoute un frunk de 25 litres, dans lequel le câble de recharge trouve notamment sa place. L'ID. Polo et le Cupra Raval n'en disposent pas.

L'habitacle est conçu de manière fonctionnelle de l'avant à l'arrière, comme c'est souvent le cas chez Skoda. Image: skoda

Coup d'œil dans le coffre: celui-ci offre un volume de 475 litres, avec un espace sous le plancher pour ranger les petits objets. Une fois les sièges rabattus, le volume passe à 1345 litres. image: Skoda / IvoHercik.com

Autonomie et performance ne sont pas en reste

Trois niveaux de puissance et deux tailles de batterie sont disponibles sur l'Epiq, à l'image de l'ID. Polo et du Raval: les moteurs délivrent 85kW (116ch), 99kW (135ch) et 155kW (211ch) sur l'essieu avant. La version sportive de pointe à 226ch, disponible chez Cupra et VW, reste pour l'instant réservée aux autres marques du groupe. La vitesse maximale atteint les 160km/h.

La petite batterie a une capacité de 38,5kWh (37,5kWh nets) et utilise une chimie lithium-fer-phosphate (LFP). La batterie de plus grande capacité offre 55kWh bruts (51,5kWh nets) et utilise une chimie nickel-manganèse-cobalt (NMC).

Ce sont des valeurs habituelles dans le segment des petites voitures. Skoda annonce une consommation de 13,7 à 14,1kWh pour la grande variante de motorisation, des chiffres également satisfaisants. Skoda bénéficie ici des nouveaux moteurs électriques plus efficaces du groupe Volkswagen, qui équipent également l'ID. Polo et le Cupra Raval.

La petite batterie LFP permettrait d'atteindre jusqu'à 310 kilomètres d'autonomie, et la grande jusqu'à 440 kilomètres. La recharge rapide permet de passer de 10 à 80% en 24 minutes; en courant alternatif, la puissance maximale est de 11kW.

Pour la première fois sur une Skoda, la conduite dite «one-pedal driving» est intégrée: grâce à une récupération d'énergie réglable, l'Epiq peut décélérer jusqu'à l'arrêt complet en relâchant simplement la pédale d'accélérateur.

Une recharge bidirectionnelle

Des appareils électriques externes et des accumulateurs d'énergie peuvent également être raccordés et alimentés (V2L, V2H et V2G). Avec une wallbox compatible, l'Epiq peut donc, comme d'autres modèles Volkswagen, réinjecter du courant dans le réseau.

Une pompe à chaleur est disponible en option, de même qu'un attelage: selon la motorisation, l'Epiq peut tracter jusqu'à 1200 kilogrammes.

De la place pour les câbles: le coffre avant, situé sous le capot, offre un espace de rangement d'environ 25 litres. skoda

De solides systèmes d'assistance

Du côté des assistances, outre les auxiliaires habituels désormais en grande partie obligatoires, comme l'avertisseur de collision frontale, l'avertisseur de franchissement de ligne ou la reconnaissance des panneaux de signalisation, d'autres systèmes sont également disponibles, comme le «Travel Assist» optionnel avec régulateur de vitesse adaptatif et assistance à la direction.

Celui-ci réagit également aux feux rouges et immobilise le véhicule en conséquence. Un assistant de stationnement sera également proposé ultérieurement, capable, si souhaité, de garer le véhicule de manière autonome grâce à des manœuvres mémorisées.

Prix et disponibilité

L'Epiq 35 est proposé à partir de 25 900 francs. Selon le constructeur, cette version d'entrée de gamme sera disponible à la commande dès son lancement sur le marché en septembre. L'Epiq coûte ainsi exactement 1000 francs de plus que le VW ID. Polo, qui est 12 centimètres plus court.

L'Epiq «Essence» 55 de 211ch est d'ores et déjà commandable à partir de 37 800 francs, tandis que la variante Epiq 40 est proposée dès 29 100 francs. Au lancement, une «First Edition» limitée avec équipement étendu et éléments de design exclusifs sera également disponible. Son prix est fixé à exactement 40 000 francs.