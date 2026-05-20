Dans quels cantons trouve-t-on les voitures les plus chères?

Les voitures les plus onéreuses circulent sur les routes du canton de Zoug (illustration). Image: Keystone

Qui conduit les voitures les plus chères en Suisse? Pas les Romands

La valeur moyenne des voitures change sensiblement en fonction du canton où elles sont immatriculées, selon Axa. La Suisse centrale domine le classement.

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Si vous habitez dans le Jura ou à Neuchâtel, vous avez de fortes chances de conduire une voiture moins chère que si vous habitiez à Zurich ou à Zoug. C'est, en substance, ce qui ressort d'un classement diffusé par Axa ce mercredi. L'assureur a calculé la valeur moyenne des véhicules circulant dans chaque canton helvétique, sur la base de son portefeuille de voitures. Les résultats, relatifs à l'année dernière, mettent en lumière de grosses différences régionales.

Comme l'exemple exposé plus haut laisse deviner, ce n'est pas en Suisse romande que l'on trouve les voitures les plus onéreuses du pays. Les cantons francophones s'agglutinent, au contraire, tout en bas de la liste. Le Jura, Fribourg et Neuchâtel se classent derniers: la valeur moyenne des véhicules s'y établit entre 41 500 et 43 800 francs, alors que la moyenne nationale dépasse les 48 000 francs.

Berne, Vaud et le Valais se situent également au-dessous de la moyenne suisse. Seul Genève parvient à dépasser ce seuil. La valeur moyenne des voitures y est de 50 861 francs, ce qui vaut au canton du bout du lac la septième place du classement.

Podium alémanique

Pour trouver des valeurs plus élevées, il faut regarder du côté de la Suisse centrale. «Comme les années précédentes, les voitures les plus onéreuses circulent sur les routes du canton de Zoug», indique Axa. La valeur moyenne des véhicules y dépasse les 65 000 francs, soit 20 000 francs de plus que dans le Jura.

Avec une valeur moyenne de près de 58 000 francs par véhicule, Schwyz arrive en deuxième position, suivi par Appenzell Rhodes-Intérieures (54 500 francs).

«Ces chiffres peuvent s’expliquer par la situation financière des habitants de Zoug et de Schwyz, bien meilleure que dans le reste de la Suisse», note Jérôme Pahud, responsable Assurances de mobilité d’Axa.

«De plus, à Zoug, le nombre de véhicules de fonction est plus élevé que dans les autres cantons, ce qui rehausse la moyenne» Jérôme Pahud

Pour ce qui est des voitures immatriculées en Appenzell Rhodes-Intérieures, la forte proportion de véhicules de location influe certainement sur le prix moyen élevé, ajoute-t-il.

Le classement fait état de la valeur moyenne des véhicules assurés, mais il convient de souligner que la fourchette de prix est très large dans tous les cantons. Elle s’échelonne de moins de 10 000 francs à plusieurs millions pour les modèles de luxe, explique l'assurance. (asi)