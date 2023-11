Une localité islandaise menacée de destruction par un volcan

Une localité islandaise menacée de destruction imminente par un volcan

Les 4000 habitants de Grindavik ont été évacués samedi. Une éruption est attendue d'ici quelques heures ou jours.

La localité islandaise de Grindavik, dont les 4000 habitants ont été évacués samedi, risque d'être gravement endommagée par un volcan, ont averti samedi des experts. Une éruption est prévue d'ici à quelques heures ou quelques jours.

L'évacuation de la commune a été ordonnée après que le déplacement du magma sous la croûte terrestre a provoqué des centaines de séismes, ce qui pourrait être le signe précurseur d'une éruption volcanique.

Le responsable de la protection civile et de la gestion des situations d'urgence en Islande a déclaré:

«Nous sommes très inquiets pour toutes les maisons et les infrastructures de la région»

La localité de Grindavik, située à environ 40 kilomètres au sud-ouest de Reykjavik, est proche de la centrale géothermique de Svartsengi, principal fournisseur d'électricité et d'eau pour 30 000 habitants de la péninsule de Reykjanes.

Elle se trouve également à proximité de la station thermale géothermique Blue Lagoon, une destination touristique populaire, qui a fermé temporairement en début de semaine par mesure de précaution.

Des bâtiments déjà endommagés

«Le magma se trouve maintenant à une très faible profondeur», a expliqué le responsable, ajoutant:

«Nous nous attendons donc à une éruption d'ici à quelques heures au plus tôt, mais au moins d'ici à quelques jours»

Le scénario le plus probable serait l'ouverture d'une fissure dans le sol près de Grindavik. «Il y a une fissure d'environ 15 kilomètres de long et n'importe où sur cette fissure nous pouvons voir qu'une éruption pourrait se produire», a-t-il précisé sans exclure la possibilité d'une éruption au fond de l'océan, qui provoquerait probablement un important nuage de cendres.

Les séismes et les soulèvements de terrain provoqués par l'intrusion de magma ont déjà endommagé des routes et des bâtiments à Grindavik et dans ses environs. Une grande fissure a également déchiré les greens du terrain de golf de la ville, une image largement partagée sur les réseaux sociaux.

L'Islande, qui compte 33 systèmes volcaniques actifs, a décrété l'état d'urgence et ordonné l'évacuation obligatoire de Grindavik tôt samedi. Des abris d'urgence et des centres d'aide ont été ouverts dans plusieurs villes voisines. (mat/afp)