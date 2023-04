57 000 personnes menacées par l'éruption d'un volcan en Colombie

Une quarantaine de familles ont déjà commencé à quitter la ville adjacente, Villamaria. Image: sda

Situé sur la cordillère centrale et la ceinture de feu du Pacifique, il est l'un des 25 volcans actifs de la Colombie.

De premières évacuations de populations ont débuté lundi en Colombie, autour du volcan Nevado del Ruiz qui menace depuis quelques jours d'entrer en éruption.

Les autorités colombiennes ont émis une alerte «orange», dernier cran avant l'alerte «rouge», et fait état d'une «probable éruption» à venir. Un centre de commandement et de coordination des secours a été mis en place et le président Gustavo Petro a tenu ce lundi un conseil de sécurité consacré à cette possible éruption.

Le Nevado del Ruiz reste dans toutes les mémoires en Colombie pour la tragédie d'Armero, où 25 000 personnes avaient péri en novembre 1985 dans une avalanche de boue et de cendres provoquée par une éruption volcanique.

L'activité sismique et volcanique a «significativement augmenté» depuis le 24 mars, selon les autorités. Elles ont appelé les populations des départements de Tolima, Caldas, Risaralda, Quindio et Cundinamarca «au calme» et «à la vigilance».

Près de 57 000 personnes seraient concernées par une éruption, dont 14 000 en zones urbaines, toujours selon les autorités. Quatorze municipalités sont particulièrement à risques.

Activité éruptive constante

Selon le gouverneur du département de Caldas, 2700 militaires et policiers ont été déjà mobilisés et 25 hôpitaux publics ainsi que 175 ambulances mis en alerte.

«L'activité se poursuit aux mêmes niveaux que ces derniers jours, avec une légère diminution du nombre de tremblements de terre quotidiens (près de 5000). L'accès au parc national Nevados a été interdit.» Le service géologique colombien

Le Nevado del Ruiz, qui culmine à 5321 mètres d'altitude, «est en activité éruptive constante au cours des dix dernières années» avec des «événements mineurs», «principalement des chutes de cendres», d'après le service géologique.

Le volcan est particulièrement surveillé depuis la catastrophe d'Armero, deuxième éruption volcanique la plus meurtrière du XXe siècle. (ats/jch)