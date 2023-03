Zelensky invite le chef des républicains à Kiev, ce dernier refuse

Volodymyr Zelensky, lors de la dernière visite de Joe Biden à Kiev, le 20 février. Image: sda

Le député américain a le pouvoir d'entraver le programme massif d'aides du président Joe Biden à l'Ukraine pour combattre la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a invité le républicain Kevin McCarthy, chef de la Chambre des représentants au Congrès des Etats-Unis, à se rendre à Kiev, au moment où la contestation commence à monter au sein des conservateurs américains sur l'aide apportée à l'Ukraine.

«M. McCarthy doit venir ici voir comment nous travaillons, ce qui se passe, ce que la guerre a fait, ce que les gens combattent maintenant et qui ils combattent. Et seulement après cela, faites-vous une opinion» Volodymyr Zelensky

A la tête de la nouvelle majorité républicaine à la Chambre, Kevin McCarthy est à ce titre le troisième personnage le plus important de la politique américaine après le président et la vice-présidente.

«Je pense que le 'speaker' McCarthy n'a jamais visité Kiev ou l'Ukraine et je pense que cela pourrait l'aider» Volodymyr Zelensky

Mais le patron républicain de la Chambre des représentants, laborieusement élu en janvier, a indiqué à CNN qu'il n'avait pas besoin de se rendre en Ukraine pour comprendre la situation.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a plus d'un an, les Etats-Unis ont fourni près de de 100 milliards d'aides dans les domaines militaire, économique et humanitaire.

La démocrate Nancy Pelosi, qui avait précédé McCarthy à ce poste, s'était rendue à Kiev en mai 2022 pour manifester son soutien à l'Ukraine.

Même s'il n'est pas opposé au soutien américain à l'Ukraine, l'élu californien a répété à plusieurs reprises que le Congrès ne devrait pas signer des «chèques en blanc» sans examen minutieux. (ats/jch)