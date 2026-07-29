Le A350-1000ULR, ici lors de son atterrissage à Toulouse. Image: Imago

Cet Airbus A350-1000 a parcouru plus de 23 000 kilomètres sans escale

Un Airbus A350-1000ULR a parcouru plus de 23 000 kilomètres sans escale lors d'un vol d'essai record destiné à valider les futures liaisons ultra long-courriers de la compagnie australienne Qantas.

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24 heures et 24 minutes de vol d'essai sans escale, deux levers et deux couchers de soleil pour l'équipage: un Airbus A350-1000ULR a relié la ville australienne de Melbourne à Toulouse, dans le sud de la France, parcourant 23 076 kilomètres, un record pour l'avionneur européen.

L'appareil, une version à très long rayon d'action de l'A350-1000, assemblé pour la compagnie australienne Qantas, a décollé pour un nouveau vol d'essai de Melbourne lundi à 17H27, heure locale (9H27 en Suisse) et s'est posé à Toulouse mardi à 09H52 (9H52 en Suisse).

Un vol de test très encourageant

Ce vol retour, qui a suivi une trajectoire vers le nord-est au-dessus du Pacifique avant de survoler l'Amérique du Nord, puis l'Atlantique, a été le plus suivi sur le site Flightradar24, tout comme le vol d'aller Toulouse-Melbourne la semaine dernière, qui avait couvert 17 000 km et duré 19 heures et 12 minutes.

Ce vol simulait les plus longues liaisons commerciales que l'avion pourrait effectuer, comme Londres-Sydney sans escale, une destination que Qantas envisage de lancer en octobre 2027.

L’appareil était piloté par un équipage de huit personnes du département des essais en vol d'Airbus, accompagné de deux pilotes de Qantas. Deux ingénieurs de conception d'Airbus étaient également à bord.

Les pilotes de Qantas posent pour une photo devant l'un des réacteurs de l'Airbus A350-1000ULR à l'aéroport international de Melbourne. Image: Imago

Ils ont survolé trois continents et deux océans et ont pu observer deux couchers et deux levers de soleil.

L'un des objectifs de cet essai était de tester l'architecture modifiée du réservoir du carburant et les équipements destinés à améliorer le confort sur les vols de très longue durée, comme une cabine plus silencieuse, un éclairage réglable et un système de renouvellement de l'air amélioré.

Qantas doit recevoir son premier A350-1000ULR (pour «ultra long range») en avril 2027, alors qu'il prévoyait à l'origine de lancer cette ligne en 2025, puis encore récemment fin 2026.

La compagnie en a commandé douze, en plus de douze appareils A350-1000 destinés à des vols long-courriers d'une distance moins longue.

Le vol commercial le plus long actuellement est celui de Singapore Airlines entre Singapour et New York JFK, sur quelque 15 350 km, qui dure plus de 18 heures. (afp)