Prendre l'avion coûte toujours plus cher en Suisse, et la tendance devrait se poursuivre. Image: Shutterstock / Comparis / Keystone, montage watson

Voici à quel point le prix des billets d'avion a explosé en Suisse

Le prix des billets d'avion a grimpé de 68% depuis 2021 en Suisse. Malgré une baisse en juin, la tendance reste à la hausse, notamment portée par les coûts du carburant et les tensions géopolitiques.

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En cinq ans, les prix des vols ont explosé. Il faut aujourd'hui débourser 68%* de plus qu'en 2021 pour un billet d'avion. C'est ce que révèle l'indice Comparis des prix des loisirs. Sur la même période, les prix de l'hôtellerie ont progressé de 13,6%, tandis que la parahôtellerie (camping, appartements de vacances, BnB) a vu ses tarifs légèrement reculer, de 2,8%.

En juin 2026, l'indice des prix des loisirs a de nouveau augmenté par rapport à mai, de 0,2%, après une hausse de 0,3% le mois précédent. Cet indice mesure l'évolution des prix dans les loisirs, la culture, la restauration et les voyages en Suisse.

Il progresse ce mois-ci encore plus vite que l'indice suisse des prix à la consommation (IPC) de l'Office fédéral de la statistique (OFS), qui couvre l'ensemble des prix à la consommation et pas seulement les loisirs. L'IPC, lui, est resté stable entre mai et juin. Michael Kuhn, expert Argent chez Comparis, estime:

«Les billets d’avion vont probablement encore augmenter au cours des douze prochains mois, surtout en classe affaires»

«Les principaux facteurs de la hausse des prix sont les coûts du carburant, du personnel et de l’entretien, ainsi que les problèmes persistants de livraison de nouveaux avions. Cela a surtout des répercussions sur les longs trajets.»

Des prix en baisse en juin

Avec les vacances estivales, la parahôtellerie a vu ses prix grimper de 3,9%* en juin. A l'inverse, plusieurs postes ont reculé: les supports d'image et de son (-5,8%), les appareils de télévision, audio et vidéo (-1,9%), le matériel photo et vidéo (-0,9%) ainsi que les jeux, jouets et passe-temps (-0,8%).

Le transport aérien a lui aussi baissé, de 7,3%* par rapport à mai, mais reste 3,4%* plus cher qu'en juin 2025. Selon Eurocontrol, l'offre de vols a augmenté: entre le 29 juin et le 5 juillet, 36 055 vols ont été effectués en moyenne par jour sur le réseau aérien européen, soit 3,4% de plus que la même semaine l'an dernier. Michael Kuhn analyse:

«Après les prix élevés d’avril 2026, différents tarifs ont été ajustés en mai et en juin, car la volonté de réserver a diminué en raison de la hausse des prix des billets et de l’incertitude géopolitique.»

A propos de l'indice Comparis des prix (*) L'indice Comparis des prix des loisirs, développé avec le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'EPFZ, mesure l'inflation dans les loisirs, la culture, l'hôtellerie-restauration et les voyages, en tenant compte du type de ménage, de la catégorie de revenus et de la région linguistique. Il se base sur l'indice suisse des prix à la consommation (IPC) et sur l'enquête sur le budget des ménages (EBM), avec pour référence l'indice de décembre 2017 (100 points).



Contrairement à l'IPC, qui couvre environ 1050 biens et services mais exclut de grands postes comme les primes d'assurances sociales ou les impôts directs, l'indice Comparis reflète plus fidèlement l'inflation telle que ressentie au quotidien.



Le trafic low cost progresse également: depuis le début de l'année, 8% de vols low cost supplémentaires ont été comptabilisés par rapport à la même période en 2025, ce segment représentant plus d'un vol sur trois (36%). Pour Michael Kuhn:

«La demande de voyages en avion est forte et permet aux compagnies low cost de poursuivre leur croissance. Avec leurs tarifs avantageux, elles freinent la hausse des prix des billets, mais peuvent difficilement provoquer un renversement de la tendance.»

La charge inégale de l'inflation en Suisse

Les ménages d'une personne âgée de 65 ans ou plus ont subi le renchérissement le plus élevé sur les douze derniers mois, avec un taux d'inflation ressenti de 1%. Pour cette catégorie, le coût de la vie a encore progressé de 0,2% en juin par rapport à mai.

A l'inverse, les couples avec enfants enregistrent le renchérissement le plus faible: leur indice s'établit à 111,9 points, pour une inflation ressentie de 0,6% sur douze mois.

Côté régions linguistiques, la Suisse alémanique et la Suisse rhéto-romane affichent le renchérissement annuel le plus élevé, à 0,7%, avec une hausse mensuelle de 0,2% en juin. La Suisse italienne enregistre au contraire le renchérissement annuel le plus bas (0,4%), mais la plus forte hausse mensuelle, avec +0,7% en juin. (ysc)