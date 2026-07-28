Voici à quel point le prix des billets d'avion a explosé en Suisse
En cinq ans, les prix des vols ont explosé. Il faut aujourd'hui débourser 68%* de plus qu'en 2021 pour un billet d'avion. C'est ce que révèle l'indice Comparis des prix des loisirs. Sur la même période, les prix de l'hôtellerie ont progressé de 13,6%, tandis que la parahôtellerie (camping, appartements de vacances, BnB) a vu ses tarifs légèrement reculer, de 2,8%.
En juin 2026, l'indice des prix des loisirs a de nouveau augmenté par rapport à mai, de 0,2%, après une hausse de 0,3% le mois précédent. Cet indice mesure l'évolution des prix dans les loisirs, la culture, la restauration et les voyages en Suisse.
Il progresse ce mois-ci encore plus vite que l'indice suisse des prix à la consommation (IPC) de l'Office fédéral de la statistique (OFS), qui couvre l'ensemble des prix à la consommation et pas seulement les loisirs. L'IPC, lui, est resté stable entre mai et juin. Michael Kuhn, expert Argent chez Comparis, estime:
Des prix en baisse en juin
Avec les vacances estivales, la parahôtellerie a vu ses prix grimper de 3,9%* en juin. A l'inverse, plusieurs postes ont reculé: les supports d'image et de son (-5,8%), les appareils de télévision, audio et vidéo (-1,9%), le matériel photo et vidéo (-0,9%) ainsi que les jeux, jouets et passe-temps (-0,8%).
Le transport aérien a lui aussi baissé, de 7,3%* par rapport à mai, mais reste 3,4%* plus cher qu'en juin 2025. Selon Eurocontrol, l'offre de vols a augmenté: entre le 29 juin et le 5 juillet, 36 055 vols ont été effectués en moyenne par jour sur le réseau aérien européen, soit 3,4% de plus que la même semaine l'an dernier. Michael Kuhn analyse:
Contrairement à l'IPC, qui couvre environ 1050 biens et services mais exclut de grands postes comme les primes d'assurances sociales ou les impôts directs, l'indice Comparis reflète plus fidèlement l'inflation telle que ressentie au quotidien.
Le trafic low cost progresse également: depuis le début de l'année, 8% de vols low cost supplémentaires ont été comptabilisés par rapport à la même période en 2025, ce segment représentant plus d'un vol sur trois (36%). Pour Michael Kuhn:
La charge inégale de l'inflation en Suisse
Les ménages d'une personne âgée de 65 ans ou plus ont subi le renchérissement le plus élevé sur les douze derniers mois, avec un taux d'inflation ressenti de 1%. Pour cette catégorie, le coût de la vie a encore progressé de 0,2% en juin par rapport à mai.
A l'inverse, les couples avec enfants enregistrent le renchérissement le plus faible: leur indice s'établit à 111,9 points, pour une inflation ressentie de 0,6% sur douze mois.
Côté régions linguistiques, la Suisse alémanique et la Suisse rhéto-romane affichent le renchérissement annuel le plus élevé, à 0,7%, avec une hausse mensuelle de 0,2% en juin. La Suisse italienne enregistre au contraire le renchérissement annuel le plus bas (0,4%), mais la plus forte hausse mensuelle, avec +0,7% en juin. (ysc)