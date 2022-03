Voyage: voici le top 10 des villes à découvrir absolument en 2022

Cette année, le choix de votre prochaine destination vacances ne devrait plus être un calvaire. Des plages aux petits bistrots, il y en a pour tous les goûts dans ce ranking.

ana simoes

Le célèbre guide de voyage Lonely Planet a (enfin) sorti son édition 2022. Italie, Mexique, Taïwan ou encore Corée du Sud, il n'y a plus qu'à choisir! Voici une sélection des dix villes qu'il estime incontournables en 2022.

Auckland, Nouvelle-Zélande

Auckland ou le parfait mélange entre ville et campagne. Pour vivre une expérience inoubliable, le restaurant Homeland est the place to be: à la fois restaurant, école de cuisine et vitrine pour les producteurs d’aliments durables d’Aotearoa (le nom maori de la Nouvelle-Zélande). C'est un lieu à l'image de la population polynésienne, grandement représentée à Auckland.

Auckland, Nouvelle-Zélande Image: Shutterstock

Taipei, Taïwan

Gastronomie, plein air et détente sont au menu de Taipei. Un concentré d'expériences culturelles que l'on doit à la diversité qu'offre ce pays. A cette diversité s’ajoute une grande ouverture d’esprit, notamment à l’égard des communautés LGBT+.

Taipei, Taïwan Image: Shutterstock

Fribourg-en-Brisgau, Allemagne

Réputée pour son caractère décontracté, étudiant et ouvert d’esprit, la ville est surtout pionnière en matière d’environnement. Fribourg-en-Brisgau n'a rien à envier à Amsterdam! Avec sa réserve de biosphère, reconnue par l’Unesco en 2017, et un hôtel de ville «zéro déchet» unique au monde, c'est la destination idéale pour des vacances écolos.

Fribourg-en-Brisgau, Allemagne Image: Shutterstock

Atlanta, États-Unis

Atlanta, surnommée «Hotlanta», porte bien son nom. En effet, en été, les habitants et touristes subissent de très fortes chaleurs, heureusement supportables car 48% de la ville est boisée. Fun fact, Ray Charles ou encore Usher y ont vu le jour. Egalement lieu de naissance de Martin Luther King, la ville a aussi une riche histoire politique, axée sur la défense des droits humains, notamment avec le National Center for Civil and Human Rights.

Atlanta, Etats-Unis Image: Shutterstock

Lagos, Nigeria

D’un village de pêcheurs installés sur une lagune, Lagos est devenue la troisième plus grande ville d’Afrique avec 22 millions d'habitants. Longtemps victime de sa mauvaise réputation, Lagos s’est transformée en une ville créative notamment grâce à sa fameuse Fashion Week, ses salons d’arts contemporains et ses festivals.

Lagos, Nigeria Image: Shutterstock

Nicosie, Chypre

Nicosie est la seule capitale au monde divisée entre deux communautés: grecque et turque (depuis l’invasion de ces derniers de 1974). La ville est, d'ailleurs, divisée par une Ligne verte démilitarisée et gérée par l'ONU. Avant tout Chypriote, la population de Nicosie est déterminée à mettre en lumière leur patrimoine commun. Projets de restauration de monuments, de fontaines publiques, d'églises et de mosquées historiques, Nicosie promet de vous éblouir!

Nicosie, Chypre Image: Shutterstock

Dublin, Irlande

Fondé en 1840, le Temple Bar de Dublin est le bar touristique le plus populaire d'Irlande et possède la plus grande collection de whiskys rares du pays. La ville se parcourt à pied, mais la petite reine gagne du terrain. Vous pourrez aussi longer le littoral, le long de la plage de Sandymoun.

Dublin, Irlande Image: Shutterstock

Mérida, Mexique

Le Gran Museo del Mundo Maya se trouve à Mérida, ville coloniale de plus de 500 ans. C'est là-bas que vous pourrez observer un millier de pièces archéologiques extrêmement bien préservées, tout comme les sites mayas, qui ont servi d'inspiration à la franchise Indiana Jones.

Mérida, Mexique Image: Shutterstock

Florence, Italie

Si vous aimez l'art et l'architecture, Florence est la ville qu'il vous faut. Berceau de la Renaissance, cette ville regorge de trésors à (re)découvrir. Victime de tourisme de masse avant que la pandémie ne frappe le monde, le centre historique s'est vu dans l'obligation de repenser sa manière d'accueillir ces derniers. Ainsi, de nouveaux circuits vous emmèneront à la découverte de street art ou dans les collines de Bellosguardo jusqu'à un ancien couvent où artisans et artistes partagent leur savoir-faire.

Florence, Italie Image: Shutterstock

Gyeongju, Corée du Sud

Gyeongju est la destination idéale pour voyager dans le temps, se dépayser ou s’émerveiller devant l'architecture typique du pays. La ville était également la dernière étape de la route maritime de la Soie, un ancien réseau de routes commerciales terrestres et maritimes entre l'Asie et l'Europe.