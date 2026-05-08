Envie de bronzer au soleil en toute sécurité? shutterstock / dr (montage)

Voici le top 50 des pays les plus sûrs où voyager

Envie d’évasion sans tracas? L’Islande, la Suisse et la Norvège dominent le top des pays les plus sûrs où voyager. D’autres destinations inattendues figurent aussi en tête. On vous dévoile le Top 50.

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Vous aviez prévu de paqueter vos valises et de partir en voyage sur un coup de tête? Bonne idée, mais attention aux imprévus, car certains pays sont plus sûrs que d'autres. Et pas forcément ceux que vous auriez imaginé.

Le site de comparateur d'assurances-voyages Hello safe a calculé, selon divers facteurs, les 50 pays les plus sûrs pour aller se faire dorer la pilule, partir en rando ou manger dans de bons restaurants. Voici l'édition 2026 de son top 50:

On trouve donc en première place l'Islande, suivie de la Suisse (yay) et de la Norvège. La plupart des pays du top sont situés en Europe, particulièrement du nord, mais on trouve également des pays asiatiques (Japon, Corée du Sud, Singapour), nord-africains (Maroc, Tunisie) ou sud-américains (Chili, Uruguay). La Nouvelle-Zélande est également bien placée.

Sécurité, stabilité sociale et environnement

La sécurité physique pure n'est toutefois pas le seul critère utilisé par Hello safe. Dans sa méthodologie, le comparateur explique avoir pondéré différents indices:

La sécurité publique, à 35%.

La stabilité politique et sociale du pays, à 25%.

La santé et la sécurité sanitaire, à 15%.

La cybersécurité, à 15%.

Et enfin, les risques environnementaux, à 10%.

Ces critères ont été changés depuis l'édition 2025 du classement. Hello safe note ainsi que la France (31e position) a passablement remonté dans son top, poussé par les catégories «cybersécurité» et «santé». Le pays n'était classé qu'à la 80e position l'année dernière. (acu)