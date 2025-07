Avec notre sélection, vous serez en mesure de parer à toutes les éventualités durant vos voyages. Image: Shutterstock / Imago, montage watson

Voici nos 10 applications tourisme indispensables pour voyager cet été

Dites adieu aux situations angoissantes et imprévues pour vos vacances d'été! On vous donne les dix applications tourisme essentielles à installer sur votre téléphone. Avec ça, vous allez voyager comme des pros!

Yoann Schott Suivez-moi

Nous avons tous déjà connu de drôles d'aventures en voyages, lesquelles ont été le fruit de concours de circonstances inattendues. Même si l'on peut parfois être agréablement surpris par une tournure inopinée des événements, il arrive toutefois que l'on se dise «plus jamais ça!»

Et justement, nous vous avons confectionné une liste pour passer des vacances en toute quiétude, loin des galères de transports, d'argent, de planning, de météo capricieuse, d'égarement ou encore de réservations bancales.

Google Maps

📍 Navigation, bonnes adresses

On commence par la base: Google Maps. Pour s'orienter, chercher un restaurant ou des activités à effectuer, c'est l'application référence, de par la quantité prodigieuse d'informations qu'elle recèle, notamment grâce aux contributions communautaires, comme les avis et les notes.

C'est bien simple: vous serez certain de trouver les établissements et spots parfaits pour vos vacances, tout en sachant comment vous y rendre.

Image: Imago

Moovit

🚌 Transports publics

Moovit, c'est l'application tout-en-un de référence pour vous déplacer au mieux dans une nouvelle ville: elle vous indique le meilleur itinéraire, en prenant en compte les services de transports locaux de pas moins de 3500 localités, réparties dans 112 pays. Trains, bus, cars, ferrys, vélos: tous les modes de transport vous seront proposés pour vous offrir la meilleure expérience de voyage possible. Vous pourrez même acheter les billets directement dans l'application!

Un transport maritime public à Copenhague, au Danemark, trouvable sur Moovit. Image: Imago

Omio

🚄 Réservations de trajets

Si vous êtes à la recherche d'un moyen pratique pour réserver, et surtout de comparer les prix de vos billets de train, de bus, d'avion ou de ferry, ne cherchez pas plus loin qu'Omio.

Egalement disponible dans de nombreux pays, l'application vous donnera la possibilité de prévoir votre voyage dans les moindres détails, tout en vous permettant d'accéder aux meilleurs prix, avec son système d'exploration extensif.

Omio vous permet de comparer facilement les tarifs de vos transports. Image: Imago

Turo

🚗 Location de voitures

Vous êtes en besoin d'évasion et souhaitez vous déplacer avec votre propre véhicule en toute autonomie? Aucun problème! Avec Turo, le processus d'acquisition d'une voiture de location est facilité. Terminés les intimidants contrats des entreprises classiques. Ici, vous pouvez utiliser l'automobile d'un particulier vivant directement sur place à des prix attractifs et modulables selon vos besoins. C'est un peu le AirBNB du déplacement, en somme.

Voyager en voiture procure un sentiment de liberté accru pendant les vacances. Image: Imago

Ventusky

⛅ Météo

Ne vous faites plus surprendre par des intempéries durant votre séjour! Avec Ventusky, vous pouvez, heure par heure, visualiser les écarts de température, les chutes de pluie, la couverture nuageuse, le sens et l'intensité du vent, ou encore la pollution de l'air. La carte interactive est en outre très agréable à l'œil.

Idéal pour garder un œil sur les fronts pluvieux, et adapter son planning à la météo. Image: Imago

Mapstr

📋 Planning, carnet d'adresses

Google Maps a beau être très pratique, lorsqu'il s'agit de planifier ses activités et de constituer une liste pratique de lieux à visiter, l'application laisse à désirer. Avec Mapstr, vous pouvez créer votre propre carte, avec tous vos bons plans enregistrés et consultables facilement. Très utile pour ceux qui aiment tout prévoir bien à l'avance. Chaque carte peut ensuite être partagée individuellement.

Listez et organisez toutes les adresses que vous avez repérées pour votre séjour sur une seule carte pratique! Image: Imago

MapsMe

🗺️ Cartes hors-ligne

Il n'y a rien de pire que de se perdre à l'étranger, de subir une panne de 5G au milieu d'un trajet sur une route inconnue ou de risquer des frais de roaming élevés pour s'informer dans l'urgence.

Avec MapsMe, consultez des cartes hors-ligne, et découvrez les principales attractions de la zone, ainsi que toutes les bonnes adresses, sans avoir besoin de vous réfugier dans un café pour bénéficier d'un peu de wifi.

Ne prenez plus le risque de vous perdre, de faire une mauvaise expérience ou de payer des frais de roaming élevés. Image: Imago

Tricount

💵 Dépenses en groupe

En groupe, il est très difficile, voire impossible, de tenir les comptes à jour. Entre celui qui paye les courses, celle qui règle la facture de la voiture de location et ceux qui se chargent du logement, il est ardu de savoir qui contribue le plus, et qui doit de l'argent à qui. Grâce à Tricount, tout le monde peut inscrire ses dépenses faites pour le bien commun, et l'application se charge de pointer les déséquilibres.

Les bons comptes font les bons amis, dit-on! Image: Imago

TravelSpend

💰 Budget de voyage

Vous craignez de rentrer à la maison avec un compte dans le rouge et des appels en absence de votre banquier? Alors pas de panique, TravelSpend est là pour vous.

Constituez-vous un budget, fractionnez-le par jour, inscrivez-y vos dépenses journalières, et voyez en un clin d'œil grâce à une interface intuitive où vous en êtes. Pensez-y pour éviter les débordements et les déboires financiers futurs!

Voyagez et profitez l'esprit léger, sans risquer d'avoir à se serrer la ceinture une fois rentré. Image: Pixabay

EchoSOS

🚨 Urgences

Une mauvaise rencontre, une perte, un vol ou une blessure en pleine nature: les situations critiques potentielles ne manquent pas. Et dans de telles circonstances, il peut être vital de savoir quel numéro composer pour obtenir de l'aide d'urgence. C'est ici qu'EchoSOS entre en jeu, en vous permettant de stocker vos informations médicales et de contacter facilement les autorités compétentes locales en cas de besoin. Un must!

Si vous êtes en détresse, quelle que soit la situation, il est très important d'être en mesure de contacter les services d'urgence. Image: Shutterstock

Et vous, quelles sont vos applications mobiles les plus importantes lorsque vous voyagez? Dites-nous tout en commentaire!