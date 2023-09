La compagnie Swiss a commandé de nouveaux avions long-courriers – et peut désormais communiquer sur de nouvelles destinations au départ de Zurich. Image: LightRocket

Swiss a de nouvelles ambitions pour 2024

Après des années sans proposer de nouvelles destinations lointaines à son réseau depuis des années, la compagnie d'aviation élargit son panel.

Benjamin Weinmann / ch media

Il fut un temps où Swiss annonçait régulièrement de nouvelles destinations long-courriers, que ce soit San Francisco, Pékin ou Singapour. Mais depuis quelques années, c'est le silence radio, et la pandémie de Covid-19 y est aussi pour quelque chose. En effet, la compagnie avait prévu d'ajouter Washington D.C. et Osaka à sa liste d'offres, mais la pandémie a mis un terme à ces projets.

Entre-temps, la situation a évolué positivement pour la compagnie aérienne. Son rétablissement après la crise Covid bientôt terminée, elle a commandé de nouveaux avions long-courriers – et peut désormais communiquer sur de nouvelles destinations au départ de Zurich.

Dès l'horaire d'été 2024, qui débutera fin mars, elle ajoutera pas moins de deux nouvelles destinations en Amérique du Nord: Toronto au Canada et Washington D.C. aux Etats-Unis.

En Europe également

S'y ajoutent également de nouvelles destinations en Europe: Cluj-Napoca en Roumanie ainsi que Košice en Slovaquie, la deuxième ville du pays – lieu d'origine de la légende du tennis suisse Martina Hingis. «La pandémie a vraiment mis en évidence le fait que les voyages sont un besoin humain profondément enraciné, en particulier chez les jeunes», explique le directeur commercial de Swiss, Tamur Goudarzi Pour.

«La demande ne cesse d'augmenter et nos vols n'ont jamais été aussi bien remplis»

Alors que la capitale américaine Washington D.C. sera desservie toute l'année, les vols vers Toronto ne sont pour l'instant prévus que pour l'horaire d'été. Les deux liaisons seront assurées par des avions de type A330.

La capitale américaine sera désormais desservie toute l'année. The Image Bank RF

Au total, l'horaire d'été comprend 113 destinations au départ de Genève et de Zurich. Dans le cas de Zurich, l'offre consiste en 67 destinations européennes et 24 destinations intercontinentales.

Du nouveau chez Edelweiss

Edelweiss, la compagnie sœur de Swiss, réagit elle aussi à la forte demande et élargit son offre long-courrier vers l'Amérique du Nord l'été prochain. Vancouver et Calgary seront ainsi desservies plus fréquemment. Avec une saison prolongée, Vancouver sera desservie tous les jours de mai à octobre. Calgary passera de deux à trois vols hebdomadaires et sera dorénavant desservie de mai à septembre.

Edelweiss double en outre le nombre de vols vers Tampa: pendant l'été, la compagnie aérienne proposera désormais quatre vols directs hebdomadaires vers la Floride. Pour Las Vegas, il y aura de nouveau un vol le samedi et Denver sera dorénavant desservie trois fois par semaine dès le mois de juin.

Au printemps et à l'automne 2024, Edelweiss offrira deux vols hebdomadaires à destination de Mascate, doublant ainsi la fréquence actuelle. L'île de vacances thaïlandaise de Phuket sera également desservie au printemps par deux vols par semaine au lieu d'un seul jusqu'à présent. Quant à la métropole sud-africaine du Cap, elle augmentera sa fréquence hebdomadaire d'un vol et passera à trois. L'offre vers les deux nouvelles destinations en Colombie, Bogotá et Cartagena, qui rejoindront le réseau d'Edelweiss à partir de novembre 2023, sera prolongée jusqu'à la pause estivale en mai 2024.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci