WhatsApp Web subit plusieurs bugs et Twitter se plaint

L'application web de WhatsApp, qui s'utilise sur l'ordinateur, rencontre plusieurs bugs depuis la mise à jour de novembre dernier. Plusieurs dysfonctionnements ont été rapportés, notamment par les internautes.

Avez-vous remarqué quelques problèmes sur votre application Web WhatsApp? C'est normal, à priori. Depuis sa mise à jour en novembre dernier, la messagerie sécurisée essuie quelques bugs qui peuvent créer des... quiproquos, rapporte BFM TV mercredi.

Il semblerait que WhatsApp Web, propriété du groupe Meta, ait un malin plaisir (non intentionnel) à modifier le nom de vos contacts sur la liste des conversations qui s'affiche à gauche de l'interface. Vous pensiez parler à votre papa? Erreur, c'était le voisin. Mais ce n'est pas tout.

Twitter se plaint, comme d'habitude

Problème de synchronisation, oubli de traductions, nom des groupes et contacts erronés, accumulation des notifications. Bref. On ne sait plus ce qu'on dit ni à qui on le dit. Et c'est sur Twitter, comme très souvent, que les internautes se sont plaints.

Whatsapp vous fera répondre à la mauvaise personne.

Ils ont oublié de traduire une option sur Whatsapp Web. Bon début de semaine!

Quelqu'un d'autre a-t-il des problèmes avec WhatsApp?Parfois, ces derniers temps, lorsque je veux répondre à quelqu'un, une autre personne apparaît au-dessus de lui. Vraiment bizarre.

Le site WhatsApp modifie le nom de mon groupe et de mes amis pour de vrai. Qu'est-ce qui se passe?

Visiblement un problème de synchronisation

Ces problèmes pourraient venir de la synchronisation entre l'application pour smartphone et l'interface ordinateur, explique le média français. Les internautes font également état d'un autre bug: le temps de chargements des messages semble interminable.

Si Meta n'a pas encore réagi, une mise à jour pour réparer ces quelques petits soucis devrait sans doute voir le jour prochainement. On l'espère. (sia)