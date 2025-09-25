en partie ensoleillé12°
Wrap de pommes de terre

bild: swissmilk
Déjà testé le wrap de pommes de terre? Ce sandwich composé d'une galette croustillante est garni de fromage frais, de légumes de saison et de fines herbes.
25.09.2025, 09:3925.09.2025, 09:40
Ce contenu a été rédigé par Swissmilk
Ingrédients
Quantité 4 portions

600 g de grandes pommes de terre à chair ferme coupées en tranches de
2-3 mm crème à rôtir
sel
poivre
80 g de fromage râpé, p. ex. Gruyère AOP
8 cs de fromage frais suisse
1 tomate coupée en quatre, puis en tranches
½ concombre coupé en rondelles
2 cs de basilic haché2
cs de persil grossièrement ciselé

Ce contenu n'a pas été rédigé par l'équipe éditoriale de watson.
