Wrap de pommes de terre
Déjà testé le wrap de pommes de terre? Ce sandwich composé d'une galette croustillante est garni de fromage frais, de légumes de saison et de fines herbes.
Ingrédients
600 g de grandes pommes de terre à chair ferme coupées en tranches de
2-3 mm crème à rôtir
sel
poivre
80 g de fromage râpé, p. ex. Gruyère AOP
8 cs de fromage frais suisse
1 tomate coupée en quatre, puis en tranches
½ concombre coupé en rondelles
2 cs de basilic haché2
cs de persil grossièrement ciselé
