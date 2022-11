Les analystes s'attendent à ce que le boom des produits de luxe se poursuive. Les riches cherchent à dépenser leur argent économisé pendant la pandémie. Shutterstock

Les gens riches boivent trop! Le champagne se raréfie

Malgré la guerre et la crise, les bouchons sautent chez le groupe de luxe LVHM. Le champagne Moët & Chandon est si populaire que les stocks s'épuisent.

Alors que la plupart des gens souffrent d'une forte inflation et de la hausse des prix de l'énergie, un produit de luxe est actuellement particulièrement demandé: le champagne. La société Moët Hennessy, qui vend des marques telles que Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Krug et Dom Pérignon, craint même que ses caves se vident.

«Le stock de notre meilleur champagne s'épuise», a déclaré le directeur général Philippe Schau à l'agence de presse Bloomberg. Après la pandémie, il y a eu une demande accrue de luxe, de plaisir et de voyage. Les ventes progressent notamment en Europe, aux Etats-Unis et au Japon.

Philippe Schau n'a pas précisé à quel point les stocks sont actuellement bas. Moët Hennessy souhaite reconstituer rapidement les stocks afin de pouvoir livrer de manière fiable l'année à venir.

En interne, on parle de «Roaring Twenties»

En interne, on parle déjà des «Roaring Twenties», inspirées des «Golden Twenties» aux Etats-Unis au siècle dernier. Dans les années 1920, malgré la crise économique, des fêtes luxueuses étaient organisées dans la classe supérieure.

Moët Hennessy appartient au groupe de luxe LVMH, qui appartient en partie à Bernard Arnault, le Français le plus riche du monde. Les prix des champagnes du groupe commencent à environ 45 francs.

Produits de luxe populaires dans l'ensemble

Mais il n'y a pas que le champagne qui est populaire. LVMH enregistre actuellement des ventes plus élevées pour les autres marques de luxe de son portefeuille. Des griffes telles que Christian Dior, Stella McCartney, Bulgari et Tiffany font également partie du groupe. Au troisième trimestre, LVMH a enregistré 19% de ventes en plus.

Le concurrent Kering, la société mère de Gucci, Balenciaga et Bottega Veneta, a également vu ses ventes augmenter de 14% au troisième trimestre.

Les analystes s'attendent à ce que le boom des produits de luxe se poursuive, car de nombreux riches ont moins dépensé pendant la pandémie et rattrapent maintenant leur retard. Ils s'attendent à ce que le segment génère des ventes d'environ 1,4 milliard d'euros cette année, soit 21% de plus qu'en 2021, selon une analyse du cabinet de conseil en gestion Bain & Company.

Les analystes arrivent à la conclusion que le marché du luxe devrait croître plus fortement dans les années à venir qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Ils attribuent ça à un changement d'attitude des jeunes générations envers les produits chers. La génération Z commencerait à consommer des produits de luxe trois à cinq ans plus tôt.