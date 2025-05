Cette star de TF1 s'en va

Mort de C8: on sait sur quelle chaîne va rebondir Hanouna

Leader d'audience sur son créneau, le JT de 13H00 de TF1, qui mise sur la proximité et les régions, a attiré 4,4 millions de téléspectateurs en moyenne du lundi au dimanche en avril, selon les chiffres de Médiamétrie. Les JT de 13H00 et 20H00 du week-end sont présentés par Anne-Claire Coudray, avec Audrey Crespo-Mara comme joker. (jzs/afp)

Sur TF1, il a aussi coprésenté des émissions de divertissement, comme «Plein les yeux» ou «Les 30 histoires les plus extraordinaires». Pour son dernier journal, il a égrainé des sujets sur l'élection du pape Léon XIV, la météo du week-end, la commémoration par la Russie des 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie ou le meilleur sandwich de France (à Metz).

Jacques Legros a présenté son premier 13h00 comme joker de Jean-Pierre Pernaut le 19 juillet 1999. Il avait débuté à la télé en 1994 sur LCI, la chaîne info de TF1. Auparavant, à la radio, il était passé par Radio France, notamment pour la création de France Info en 1987, et RTL.

Un joker remplace le ou la titulaire d'un journal pendant ses congés. Depuis 2021, le JT de 13H00 de TF1 est présenté en semaine par Marie-Sophie Lacarrau, qui a succédé à l'emblématique Jean-Pierre Pernaut, resté aux manettes pendant 33 ans et décédé en mars 2022. «Deux femmes du sud, Marie-Sophie Lacarrau et toi, succédez (...) à deux hommes du nord», a lancé Legros, natif du Pas-de-Calais, à la Paloise Isabelle Ithurburu.

Comme un passage de flambeau, Jacques Legros a été rejoint en plateau par celle qui lui succèdera comme joker du premier 13h00 de France. «Merci pour l'accueil, merci pour la bienveillance (...) Tu as tissé un lien incroyable avec les Français», lui a déclaré Isabelle Ithurburu, elle aussi émue.

Des adieux simples et pudiques malgré quelques larmes d'émotion: joker du 13h00 de TF1 depuis 26 ans, Jacques Legros, 74 ans, a présenté son dernier journal télévisé vendredi, avant de céder la place à Isabelle Ithurburu mi-juillet.

