Sept morts au Maroc à cause d'un alcool frelaté

Dans les faits, on en trouve aisément dans les bars, restaurants ou encore dans des magasins sous licence qui le proposent à la vente derrière des vitres opaques ou d'épais rideaux. (ats/jch)

En juillet 2021, une vingtaine de personnes sont décédées après avoir bu de l'alcool frelaté à Oujda, dans l'est du pays dirigé par le roi Mohamed VI.

«Les investigations ont abouti à l'arrestation d'un commerçant de 67 ans et son apprenti de 17 ans, soupçonnés de possession et vente de produits alcoolisés frelatés ayant causé la mort de consommateurs»

Ce n'est pas la première fois qu'un tel drame se produit dans le royaume, mais aussi en Tunisie et en Algérie.

