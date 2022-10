Le Berghain bientôt fermé?La folle rumeur

Cette citation sonne comme une épitaphe, mais avant de se morfondre, nous vous rappelons que le club le plus hype d'Allemagne, que dis-je, du monde est encore officiellement ouvert. Alors faites la queue et essayez de ne pas vous faire refouler comme Elon Musk . (cru)

Pour la petite anecdote, Sven (Dieu) Marquardt a dit un jour en plaisantant qu'il acceptait «des types masqués, en kilt ou des blondes à la Pamela Anderson qui accompagnent des barbus en léchant la transpiration des aisselles des autres. C'est ça, pour moi, le Berghain.» Vous n'avez pas compris la citation? Nous non plus.

Mais que va devenir Sven Marquart, l'iconique videur de la boîte ? Que vais-je raconter à mes petits enfants, moi qui ne suis jamais allée? (concernant Sven, on vous file des astuces pour l'amadouer👇🏽, pour le rester, on ne peut rien pour vous, désolé).

« L’un des fondateurs a déjà été payé et on dit qu’il reste à la campagne dans le Brandebourg. Les autres n’en ont tout simplement “plus envie” et ont d’autres projets de vie en tête »

Des rumeurs, me diriez-vous, mais il n'en fallait pas plus pour inquiéter les clubbers de la planète. Bon, cette seconde affirmation, d'une source anonyme, nous laisse présager du pire:

Arrêtez tout, Hailey Bieber et Selena Gomez sont devenues copines

Hailey Bieber et Selena Gomez, que tout opposait, semblent avoir enterré la hache de guerre.

C'est LA photo la plus inattendue de l'année pour tous les fans de news people. Toutes deux présentes au gala de l’Academy Museum à Los Angeles samedi 15 octobre, la femme de Justin Bieber et l'ex de Justin Bieber ont mis fin aux rumeurs de rivalité et ont posé, ensemble, le temps de quelques clichés. Et il n'en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux, que dis-je, le monde de la pop culture s'enflamme.