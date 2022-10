American pie

«New York et LA me paraissaient trop XXL, alors j'ai choisi Richmond»

Je viens de m'installer sur la côte est des Etats-Unis, pour watson. Dans cette chronique, je partage avec vous des «slices» de ma vie américaine.

JACQUELINE CHELLIAH, riCHMOND (virginie)

Richmond, dans l'Etat de Virginie. Jamais je n'aurais imaginé que ma première expérience du quotidien américain serait autre part qu'une ville qu'on a tous admirée à la télévision, que ce soit New York, Los Angeles, Miami ou encore Washington DC.

Comme je ne fais pas souvent les choses comme les autres, j'ai décidé de suivre mon intuition en m'installant dans une ville chargée d'histoire, située près de la Grande Pomme (à 1h30 en avion, 5h en voiture et 6h30 en train) et la capitale des Etats-Unis (à 2h en voiture).

Richmond, c'est où?

Mais pourquoi Richmond?

Deux jours après avoir obtenu mon visa américain d'une durée de cinq ans, je me suis envolée pour... Richmond, pour y passer quelques jours. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette ville.

D'abord, un petit retour en arrière: un coup de fil avec une amie d'enfance, au début du mois de juin. Une belle opportunité de pouvoir travailler pour le gouvernement américain les a menées, elle et ses filles, à Richmond, qui est également connue pour être la deuxième capitale fédérale, après Washington DC. Aux Etats-Unis, contrairement à la Suisse, les gens n'hésitent pas longtemps avant de déménager pour de meilleures perspectives professionnelles.

Pendant notre discussion, j'explique à mon amie que j'ai une chance assez incroyable de devenir une «Yankee» (un des surnoms donnés aux citoyens américains) pendant cinq ans, afin de couvrir l'actualité des Etats-Unis pour watson. Mon plus grand dilemme – un dilemme de luxe, on est bien d'accord – c'est de décider où je souhaite m'installer. L.A. ou San Francisco sur la côte ouest? Miami, euh, merci, mais non merci. Trop fake! New York ou Boston, sur la côte est?

Et là, mon amie me dit: «Jacqueline, en toute objectivité, je pense que tu aimerais beaucoup Richmond.»

Moi: «Ah bon, mais pourquoi?»

Elle: «Parce que tu adores New York et tu es passionnée par la vie politique américaine. Washington est à deux heures de route. De plus, Richmond est à taille humaine, il y a plus ou moins le même nombre d'habitants qu'à Genève. Les gens sont très tranquilles, il y fait bon vivre, et il n'y a que très peu de sans-abri. C'est aussi une ville avec beaucoup de diversité, les cultures se mélangent assez facilement. Il y a pas mal d'étudiants et de jeunes professionnels. Et la mairie encourage l'entrepreneuriat. Et, détail qui a son importance, les prix des apparts et le coût de la vie en général sont très abordables, pas du tout comme dans les grandes villes que tout le monde connaît. Tu devrais venir nous rendre visite pour voir et prendre la température!»

Moi: «Franchement, tu me vends du rêve, oui je vais venir vous rendre visite, merci pour l'invit'»

Richmond, j'arrive! (en transit, à l'aéroport d'Atlanta)

Mon coup de cœur pour Washington DC

Lors de mon court séjour à Richmond, mon amie et ses filles m'ont fait découvrir la vie américaine, leur école, les supermarchés, les balades dans les bois, l'architecture, les différents quartiers.

Et la cerise sur le cheesecake de ce petit trip? Nous sommes allées célébrer le 4 juillet juste devant la... Maison-Blanche! Mon premier «Independence Day» sur le sol américain a donc eu lieu à Washington DC, au cœur de l'histoire et du pouvoir de ce gigantesque pays. La parade XXL, les monuments de Martin Luther King et d'Abraham Lincoln, l'hymne national a capella, être à 50 mètres de la «White House». Franchement, j'en ai eu la chair de poule.

Ladies and gentlemen, voici... la Maison-Blanche!

J'ai également profité de mon temps sur place pour aller visiter quelques appartements. J'avais pris rendez-vous à l'avance, et là aussi, j'en ai visité un en particulier qui m'a énormément plu. Sans parler de la perspective de pouvoir vivre près d'une de mes meilleures amies d'enfance, d'avoir quelqu'un sur qui compter dans un endroit que je ne connais absolument pas. Ma décision fut rapidement prise: «Richmond, here I come» (Richmond, j'arrive)! Un peu plus facile à dire qu'à réaliser...

La suite au prochain épisode