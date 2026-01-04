Le Dr Jean-Luc Fortin (médaillon) appelle à un changement de loi. Image: Keystone/DR

Cet expert a identifié un gros risque dans les boîtes de nuit

Le Dr Jean-Luc Fortin estime qu’un simple calcul appliqué aux dimensions des bars et discothèques sauverait des vies. Voici sa proposition.

Le Dr Jean-Luc Fortin est une sommité dans le traitement des grands brûlés. Ce Français de 63 ans, désormais à la retraite, possède de l'expérience à la fois sur le terrain et dans les centres de soins, jusqu'à l'identification des victimes. Urgentiste, toxicologue, réanimateur des brûlés et médecin légiste, il a aussi été médecin-chef du 3e groupement des pompiers de Paris et médecin responsable du comité scientifique de l'Association des Brûlés de France (ABF). Il connaît bien la Suisse pour y être intervenu lors de plusieurs formations destinées à la prise en charge des victimes du feu.

Il a évidemment appris le drame qui a coûté la vie à 40 personnes et fait 119 blessés durant la nuit du Nouvel-An à Crans-Montana. Il a aussi entendu les premières hypothèses des experts et découvert les photos de la discothèque «Le Constellation» qui ont circulé sur les réseaux sociaux, ce qui a nourri sa réflexion.

«J'ai remarqué en intervenant sur le terrain dans de nombreux bars et discothèques durant ma carrière, que la devanture n'était pas toujours large contrairement à l'intérieur du lieu qui, souvent, s'étire en longueur. Dès lors, les personnes situées au fond de l'établissement n'ont pas toutes le temps de s'échapper des flammes en cas d'incendie.»

Avant de développer son idée, le médecin rappelle que ce n'est pas le feu qui tue, mais bien l'inhalation de fumée. Celle-ci provoque une double intoxication, au monoxyde de carbone et au cyanure. «Le premier endort et le second tue», résume froidement Jean-Luc Fortin.

Le monoxyde de carbone bloque le transport de l’oxygène en se fixant sur l’hémoglobine, provoquant une hypoxie tissulaire. Il s'en suit une impotence musculaire, donc l'impossibilité de s'extraire du feu. L'acide cyanhydrique, lui, bloque la respiration cellulaire, ce qui aboutit à une acidose lactique mortelle. C'est le procédé utilisé par les Nazis avec le Zyklon B lors de la Seconde guerre mondiale.

Le cyanure est produit lors de la combustion de matériaux contenant de l'azote (laine, soie, plastiques) «mais aussi du polyurétane ou du polyacrylonitrile, des composés que l'on peut trouver dans des dalles de faux-plafonds», ajoute Jean-Luc Fortin, qui se garde bien de faire un parallèle avec le drame de Crans-Montana, l'enquête étant toujours en cours.

On comprend, en l'écoutant, que les personnes piégées loin d'une porte de sortie ont peu de chances de survie, d'où sa proposition, qu'il formule ainsi:

«Pourquoi ne pas proposer une loi qui impose une proportion entre la largeur de la façade et la profondeur d’un lieu, pour éviter des établissements trop longs?»

Il estime que des mesures devraient être faites pour déterminer la proportion idéale. «Mais si on a une devanture de 6 à 8m, on pourrait estimer qu'une profondeur de 20m suffirait. Or j'ai déjà vu, dans ma carrière, des dancings avec une simple porte double et, par-delà, des pièces disposées en longueur, parfois sur plusieurs étages.»

Le Dr Jean-Luc Fortin sait qu'une prise de conscience collective serait nécessaire pour qu'un tel changement aboutisse, puisqu'elle impliquerait de nombreux acteurs (politiciens, experts de l'immobilier et de l'aménagement urbain, etc.) «Ce serait un combat à mener, mais des parents ont perdu leurs enfants à Crans-Montana. Quant aux survivants, ils devront vivre avec ce traumatisme toute leur vie. Est-ce que nos gouvernements seraient prêts à mener cette réforme pour que des tragédies de cette ampleur n'arrive plus?»