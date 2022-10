Florence Foresti ne se trouvait pas «bandante» avant de trouver l'amour avec un Suisse

Fidèle à elle-même, l'humoriste française s'est confiée quant à sa relation à l'amour, mais aussi sa relation avec Alexandre Kominek, qu'elle vit comme un second souffle.

En couple avec l’humoriste genevois Alexandre Kominek depuis juin dernier, la Française s'est récemment laissée aller à quelques confidences dans les colonnes du magazine ELLE. Elle y raconte qu'elle était loin d'imaginer revivre de telles choses.

«Et puis l’amour arrive dans votre vie»

Sa période de célibat, Florence Foresti l'a presque vécu comme quelque chose de définitif. A presque 50 ans, la comédienne n'avait pas envie de se mettre à poil. «Je ne suis pas bandante, je ne vais pas remettre de la lingerie», a-t-elle poursuivi. Et puis est arrivé Alexandre Kominek, l'humoriste genevois de 14 ans son cadet.

Une relation qu'elle vit comme un second souffle, après sa rupture avec le réalisateur Xavier Maingon «qui a tout remis en question», écrit Le Matin. En effet, l'humoriste et comédienne, avec ses cheveux gris et «tout qui se pète la gueule», elle ne pensait «plus jamais à montrer mon corps nu à un gars».

Qui est Alexandre Kominek?

Florence Foresti et Alexandre Kominek ont officialisé leur couple. Ils se sont même montrés très complices dans les tribunes de Roland Garros quelques jours plus tard. Mais qui est l'heureux élu?

Le média français C News a dressé le portrait de l'humoriste genevois. Ce dernier a lancé, en 2018, son propre stand up, Bâtard Sensible. Après quelques apparitions à la Radio Télévision Suisse, c'est en 2020 que la consécration arrive: il intègre le casting de la minisérie 6 x Confiné.e.s, sur Canal +, aux côtés, entre autres, de Vincent Cassel. (sia)