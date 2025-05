Un vétéran britannique roule sur une Tesla avec un tank

Vidéo: watson

Un vétéran centenaire écrase une Tesla avec un tank

Un vétéran de la Seconde Guerre mondiale a roulé sur une Tesla avec char d'assaut dans une vidéo réalisée par un groupe d'activistes britanniques ciblant Elon Musk.

Ken Turner, 98 ans, est la vedette de la vidéo de Led By Donkeys, un collectif antifasciste initialement formé pour faire campagne contre le Parti conservateur britannique.

Sur les images, on peut voir ce vétéran de la Seconde Guerre mondiale rouler avec un char d'assaut sur une voiture Tesla, dont la compagnie est la propriété d'Elon Musk. Depuis son ascension au sein du gouvernement américain, le milliardaire est intervenu à plusieurs reprises dans la politique européenne, soutenant des partis d'extrême droite et anti-système, tant en Allemagne qu'au Royaume-Uni, où est basé le collectif Led By Donkeys.

Ces interventions ont suscité l'ire de nombreux Européens, et les ventes de Tesla sur le Vieux Continent ont fortement chuté au premier trimestre.



La sortie de cette vidéo coïncide avec la date du 8 mai, qui célèbre cette année le 80ᵉ anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie et la fin de la guerre.

Avant de prendre les commandes de son tank, cet ancien militaire quasi-centenaire a un message à faire passer:

«Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, utilise son immense pouvoir pour soutenir l'extrême droite en Europe et son argent vient des voitures Tesla. Eh bien, j'ai un message pour M. Musk: nous avons déjà vaincu le fascisme, et nous le vaincrerons encore»

Ken Turner est aux commandes d'un char M4 Sherman, un modèle qui a été utilisé pendant la guerre. Sur le véhicule, qui semble être une Tesla Model 3, on peut apercevoir une plaque d'immatriculation personnalisée sur laquelle est écrit: «FASCISME».

Cette vidéo n'est pas la première campagne de Led By Donkey contre Elon Musk. Après sa première intervention dans la politique allemande, le groupe britannique s'est associé à un collectif allemand afin de projeter une grande image du salut d'Elon Musk le jour de son investiture sur la façade d'une usine Tesla à Berlin, accompagnée des mots «Heil Tesla».

Quant à Elon Musk, celui-ci a déserté les bureaux du département de l'Efficacité gouvernementale (DOGE) et s'apprête à quitter l'administration Trump, estimant son travail accompli. Il compte désormais se concentrer davantage sur ses entreprises technologiques et ses projets commerciaux, qui se trouvent aujourd'hui en fâcheuse posture.