Analyse

Palmade, Robin, Laroque: c'est compliqué

Muriel Robin est furax contre Paris Match, Michèle Laroque a supprimé les photos de son allié de toujours. Depuis l'accident grave provoqué par Pierre Palmade, les deux comédiennes sont au coeur d'un dilemme inextricable.

Plus de «Société»

Dans l'affaire Palmade, il y a un truc qui pisse par chaque pore, depuis le 10 février 2023: l'idée, l'envie, le besoin, la peur, la pression de se positionner. S'assurer une bonne fois pour toute où se situe cette foutue frontière entre le bien et le mal. Un fantasme qui semble gainer tous les débats, dès qu'un drame survient et qu'importe sa nature. Au-delà des faits et du boulot de la justice, il y a cette question qui coule dans beaucoup de veines: que faut-il en penser? Si tant est qu'il faille penser quelque chose, de tout, tout le temps.

Tout comme le fantasme de parvenir à s'affirmer définitivement de gauche ou de droite, il s'agit ici de s'endormir chaque soir du bon côté de l'opinion, de la dernière tendance Twitter, du bar du coin, sinon de la morale qui a cours. Un carrefour qui sonne comme une sournoise injonction et une mission périlleuse. Au point que celui qui ne se prononce pas, ou pas vraiment ou pas tout de suite ou pas correctement, sème un doute à ce point insupportable qu'il pourrait se voir ranger fissa dans le tiroir du mal.

L'accident provoqué par Pierre Palmade, il y a pile un mois, suscite un bouquet d'émotions diffuses et contradictoires. Quoi penser, mais de quoi au juste? De l'accident, de la drogue, du chemsex? Les trois? Qu'est-ce qui est pardonnable, indéfendable? Jusqu'à quel point? Combien de temps? Quand? Pourquoi? Et par qui?

Si bien que, parfois, on cherche une boussole, tout prêts que nous sommes à nous avouer influençables. Un GPS qui n'a souvent rien demandé. A ce drôle de jeu, deux personnalités sont particulièrement scrutées à la loupe et au coeur d'un dilemme inextricable: Muriel Robin et Michèle Laroque. La première, c'est la «maman spirituelle» du comédien. La deuxième fut «l'alliée de toujours», le pilier inébranlable. Comme rarement dans un drame qui concerne une célébrité, les amitiés se retrouvent, ici, criblées de flèches inquisitrices.

Défendent-elles, comprennent-elles, rompent-elles définitivement avec l'ami Palmade? Officiellement, on n'en sait rien. Sans s'être franchement exprimées sur le sujet, des indices ont malgré tout été semés. Michèle Laroque, de son côté, a d'abord déposé quelques coeurs instinctifs, en réponse à un message d'une fan, quelques minutes après le drame:

«Chère Madame, je pense bien à vous en ce moment. Vous devez être effondré à cause du drame. Mes pensées vont à la famille ainsi qu’à Pierre Palmade. Sa vie a basculé. J’imagine que malgré tout, vous lui apportez tout le soutien possible.» ♥️♥️♥️

Les analyses toxicologiques, au moment des emojis, n'étaient pas encore sorties du four. Soit. Deux jours plus tard, l'actrice s'empressait de supprimer de son compte Instagram toutes les photos l'affichant aux côtés du comédien. That's it en ce qui concerne les faits.

Mais ce fut un geste suffisant, aux yeux de certains observateurs, pour sonder l'esprit de Michèle Laroque, comprendre ou condamner l'action en question et décréter solennellement que l'amitié historique était désormais rompue.

Le reste ne sera que rumeurs, impressions, projections et témoignages anonymes. On les assure tristes déçues ou fâchées. L'une d'elle se serait rendue immédiatement au chevet de Palmade. L'autre aurait traité le comédien d'«assassin». A moins que ce soit l'inverse. Comme dans le dernier numéro de Paris Match, qui placarde Muriel Robin en couverture, l'affirmant dans un «cas de conscience», et offrant un boulevard aux indiscrétions aussi intimes que masquées. On parle d'une lettre, «lue trois jours après le drame», dans laquelle Robin aurait écrit que «tout est de sa faute, que de sa faute!».

Un déballage qui a rendu furax la principale intéressée, au point de sortir sèchement du silence, sur Twitter, jeudi soir.

«Bonjour, Il est important pour moi de vous informer que la couverture de Paris Match ainsi que l’article à l’intérieur du journal ont été fait sans me concerter, donc sans mon accord. Muriel» Muriel Robin, sur Twitter.

Depuis un mois, que les deux femmes s'expriment, se la ferment, se désolidarisent, lèvent un doigt ou se serrent les coudes en secret (allez savoir), c'est comme si toute une partie de l'opinion publique attendait, extatique, une conférence de presse, un communiqué, un bilan émotionnel et intime sur l'état de leur relation avec Pierre Palmade. Non seulement pour être en mesure de se positionner soi-même, mais pour émettre une opinion sur les émotions des deux actrices.

Une amitié légendaire et mise en scène

Il faut dire que le cas est particulier. De mémoire, jamais un triangle amical célèbre n'avait été aussi affiché et renseigné, année après année, par les principaux intéressés. Laroque et Palmade se sont rencontrés sur le plateau humoristique de La Classe, à la fin des années 80. Le coup de foudre. Humain, professionnel.

Muriel Robin s'est greffée au duo, quelques années plus tard. Notamment pour écrire des blagues et les mettre en scène. Une pièce, en particulier, a été au coeur de leur relation si particulière. Au point d'avoir vécu quantité de déclinaison au fil des décennies: Ils s'aiment depuis vingt ans, Ils se sont aimés, Elles s'aiment depuis 20 ans, Ils se re-aiment. A chaque fois qu'un film ou qu'un spectacle déboulait à l'affiche, c'était l'occasion, pour eux, mais aussi pour les médias, de faire le bilan du très bankable triangle amical. Des potins doucereux, inoffensifs, validés et parfois mis en scène. Mais pas que.

«Vous savez, ce n’est pas facile d’être amie avec quelqu’un qui a de lourds bagages, qui se fait du mal» Michèle Laroque, dans les années 2000.

Souvent au centre des confessions (et des inquiétudes), les addictions de Pierre Palmade offraient parfois à ses deux meilleures amies la possibilité de maintenir inconsciemment à jour, comme autant d'épisodes d'une série populaire, l'état émotionnel et physique du comédien, comme du trio. Un trouple d'artistes qui s'aimaient très fort et qui, en retour, a été passionnément aimé par le public français. Trois compagnons de variété du samedi soir, qu'on pouvait retrouver dans les pages people des magazines, deux jours plus tard, puis sur scène le vendredi.

En 2023, survient la cassure. Grave, judiciaire, amicale, médiatique. Provoquée par celui qui, à entendre les deux actrices, n'a jamais rendu la vie très facile. Comme ce couple que l'on a toujours connu ensemble et qui nous annonce leur séparation, les fans, les vrais, ceux qui les suivaient depuis quarante ans, sont probablement toujours sous le choc.

La quantité de commentaires, de jugements, de colères, de questions, de soutiens sur les réseaux sociaux témoignent probablement que d'une chose. Leur public sait pertinemment que Palmade, Robin et Laroque devront traverser cette épreuve à trois. Une énième fois. Et peut-être la dernière.