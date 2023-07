Voici pourquoi il ne faut pas montrer votre smartphone aux primates

Le zoo décrit l’animal, âgé de 14 ans, comme «l’archétype de l’adolescent» et dont «le temps passé devant l’écran dominerait sa vie si cela ne tenait qu’à lui». «Nassir était très intéressé par les vidéos d’autres animaux, souligne Hollie Ross. Mais c’est vraiment important qu’il puisse passer du temps avec son frère et être un gorille». La comportementaliste animalière n’a rien contre le fait de montrer des vidéos aux primates, le zoo le fait également de manière occasionnelle, avec des documentaires animaliers. La responsable du zoo insiste:

«Pour assurer le bien-être des gorilles, nous vous demandons de ne pas leur montrer de vidéos ou de photos. Certains contenus peuvent les perturber et affecter leurs relations et leur comportement au sein de leur famille»

Au Canada, Le zoo de Toronto a pris des mesures pour protéger la spécificité et la santé mentale de ses primates. Pour dissuader les visiteurs de montrer aux gorilles des vidéos ou même des photos sur leur smartphone, des panneaux ont été installés devant leur enclos. On peut y lire:

Cette île espagnole vit un cauchemar à cause des touristes

Des lingettes humides et des excréments partout, des routes d'accès encombrées et des files d'attente interminables: les habitants de Majorque sont de plus en plus désespérés et ont recours à des méthodes de protestation inhabituelles.

La pittoresque baie Cala del Moro, située sur la commune touristique de Santanyí au sud-est de Majorque, a longtemps été un secret d'initiés. Elle est considérée comme l'un des plus beaux lieux de baignade de la Méditerranée.