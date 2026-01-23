Un tilleul historique va pouvoir être replanté à Fribourg. (Image d'illustration) Image: Shutterstock

Un arbre historique et légendaire replanté à Fribourg

La légende veut qu'il ait aidé les Confédérés à gagner la bataille de Morat en 1476. Aujourd'hui, Fribourg va pouvoir replanter la dernière bouture de ce tilleul historique.

La Ville de Fribourg va pouvoir replanter la dernière bouture du tilleul de Morat, un arbre planté au 15e siècle, devenu historique et légendaire. L'action est rendue possible grâce à un don du Jardin botanique de l’Université de Fribourg.

Une nouvelle place sera créée dans le quartier du Bourg, où le tilleul nouveau prendra racine, ont indiqué les autorités communales. Il trônera bientôt à la rue du même nom. Le projet est mis à l’enquête ce vendredi dans la Feuille officielle, précise le communiqué.

Endommagé par un véhicule en 1983

L’année 2026 marque le 550e anniversaire de la bataille de Morat (1476). Dans ce cadre, le Jardin botanique de l’Université a offert à la Ville de Fribourg la dernière bouture du tilleul historique. Ce dernier avait été planté au 15e siècle dans le quartier du Bourg, à proximité de l'Hôtel cantonal.

Associé par la légende à la victoire des Confédérés face aux troupes de Charles le Téméraire, l'arbre avait été endommagé en 1983 par un véhicule, puis abattu. Grâce à un plant conservé par le Jardin botanique, un premier tilleul avait pu être installé en 1984 sur la place de l’Hôtel-de-Ville.

Une expo en vue

L'arbre se trouve à côté de la fontaine de Saint-Georges, où il trône encore. Quant à l’emplacement choisi pour accueillir la dernière bouture existante, il se situe à la jonction de la route et de la rue des Alpes, à une centaine de mètres de l’emplacement originel, décrit la Ville de Fribourg.

Le projet veut valoriser l’espace public en créant un nouveau lieu de détente végétalisé. Les travaux devraient durer un mois. La plantation de l’arbre se fera dès que les conditions météorologiques le permettront. D’autres événements, dont une exposition en plein air, seront organisés au cours de l’année.

