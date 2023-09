Vidéo: watson

Il a fini par s'en sortir

En Espagne, un ours a été retrouvé la tête coincée dans une poubelle. Il a pu être libéré et retourner à l'état sauvage.

Un habitant de la ville espagnole d'Anllares del Sil, dans le nord-ouest du pays, a fait une découverte plutôt inhabituelle en observant un ours brun adulte titubant et désorienté, la tête encastrée dans une poubelle. Les autorités ont été prévenues et ont finalement pu libérer l'animal.

Pour ce faire, l'ours a dû être anesthésié avec une fléchette tranquillisante. Vétérinaires et gardes-chasse ont ensuite pu retirer la poubelle. A cette occasion, les données biométriques de ce mâle, qui pèse environ 100 kilos, ont été enregistrées et des échantillons ont été prélevés. Un collier équipé d'un traqueur lui a également été installé. L'animal est désormais de retour à l'état sauvage. Sans l’intervention des secours, l’animal serait probablement mort de faim. (sbo)

