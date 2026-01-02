La prise en charge de ces patients exige beaucoup de personnel et de temps. Keystone

Grands brûlés: comment les soigner au mieux?

Dans le cas de grands brûlés, comme lors de l'incendie d'un bar à Crans-Montana (VS), les sauveteurs s'assurent avant tout du maintien des fonctions vitales.

On attend toujours le bilan définitif de l'accident qui a endeuillé la station de Crans-Montana la nuit du réveillon. Parmi les blessés, plusieurs présentent des brûlures graves.

Selon les médecins de l'Hôpital universitaire de Zurich, il est prioritaire dans ce cas d'assurer les fonctions vitales: la respiration, la circulation et l'état de conscience. En cas d'incendie accompagné d'explosions, les victimes pourraient présenter d'autres blessures pas forcément évidentes, celles causées par des objets notamment.

«Les besoins en liquide des victimes de brûlures sont par ailleurs très importants. Elles sont, si possible, immédiatement perfusées» Marcel Schlatter, porte-parole de l'hôpital universitaire de Zurich

Il faut ensuite nettoyer et stériliser les plaies, car les brûlures présentent un risque élevé d'infection. On applique des désinfectants, des pommades et des pansements spéciaux et les patients rejoignent des chambres isolées.

Anesthésie générale pour un pansement

Le besoin en personnel et en temps représente l'un des défis principaux dans le soin des grands brûlés. «Le changement d'un pansement nécessite une anesthésie générale et toute une équipe est mobilisée pour cela», poursuit Schlatter.

Les soins prolongés constituent un autre défi. Les grands brûlés reçoivent généralement une greffe de peau, la sienne ou artificielle. Ils doivent donc généralement rester plusieurs semaines ou mois à l'hôpital. (ats)