Grands brûlés: comment les soigner au mieux?
On attend toujours le bilan définitif de l'accident qui a endeuillé la station de Crans-Montana la nuit du réveillon. Parmi les blessés, plusieurs présentent des brûlures graves.
Selon les médecins de l'Hôpital universitaire de Zurich, il est prioritaire dans ce cas d'assurer les fonctions vitales: la respiration, la circulation et l'état de conscience. En cas d'incendie accompagné d'explosions, les victimes pourraient présenter d'autres blessures pas forcément évidentes, celles causées par des objets notamment.
Il faut ensuite nettoyer et stériliser les plaies, car les brûlures présentent un risque élevé d'infection. On applique des désinfectants, des pommades et des pansements spéciaux et les patients rejoignent des chambres isolées.
Anesthésie générale pour un pansement
Le besoin en personnel et en temps représente l'un des défis principaux dans le soin des grands brûlés. «Le changement d'un pansement nécessite une anesthésie générale et toute une équipe est mobilisée pour cela», poursuit Schlatter.
Les soins prolongés constituent un autre défi. Les grands brûlés reçoivent généralement une greffe de peau, la sienne ou artificielle. Ils doivent donc généralement rester plusieurs semaines ou mois à l'hôpital. (ats)