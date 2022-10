Qu'est-ce que ces «pigeons-zombies» qui inquiètent les scientifiques

Depuis plusieurs semaines, de nombreux oiseaux d'une région britannique sont en proie à un virus hautement contagieux leur déformant le cou et les empêchant de se déplacer. Les êtres humains s'y approchant peuvent développer un symptôme.

Un phénomène alarmant est dans l'air. Depuis plusieurs semaines, des pigeons loin d'être comme les autres inquiètent les scientifiques de Jersey, une région située entre l'Angleterre et la France. Incapables de voler ou de marcher, ces oiseaux présentent, de surcroît, un cou déformé ainsi qu'une extrême maigreur. Dans plusieurs médias internationaux, cette apparence des plus troublantes leur a valu un surnom: les «pigeons zombies».

Les ornithologues ont été invités à garder un œil sur les symptômes étranges. Refuge pour animaux JSPCA

Ces symptômes troublants sont induits par la Piegon-paramyxovirus. Laquelle est également connue sous le nom de «PPMV», ou «maladie de Newcastle». Il s'agit d'un virus mortel touchant de nombreuses volailles tant physiquement que neurologiquement. C'est ce qu'a expliqué mercredi au Sun un porte-parole du JSPCA Animals' Shelter, un refuge pour animaux sur l'île de Jersey:

«Il y a eu une augmentation du nombre de pigeons amenés au refuge pour animal JSPCA au cours des dernières semaines. Beaucoup ont montré des signes neurologiques de la maladie comme une torsion du cou, le fait de tourner en rond, l'incapacité à tenir debout, une paralysie des ailes ou encore des excréments verts.» Porte-parole du refuge pour animaux JSPCA. the sun

Un pigeon atteint PPMV amené au refuge pour animaux JSPCA. refuge pour animaux jspca

Symptôme sur l'être humain

Pour l'heure, ce paramyxovirus ne concerne pas les oiseaux sauvages. D'après le refuge JSPCA, seuls ceux tenus en captivité, dans des zoos, sont touchés. Toutefois, la maladie hautement infectieuse, et plus particulièrement au cours des saisons froides et humides, pourrait rapidement contaminer l'ensemble des oiseaux du Royaume-Uni. Dans la crainte d'une telle épidémie, le JSPCA a affirmé avoir euthanasié, sans cruauté, les «pigeons-zombies».

«Le virus ne répond pas au traitement, bien que les soins de soutien d'un vétérinaire puissent réduire la gravité de la maladie et augmenter les chances de survie» Centre de vétérinaires pour oiseaux exotiques. the sun

Si le PPMV n'est pas léthal pour l'être humain, elle provoque tout de même un symptôme bénin: la conjonctivite, rapporte The Sun.

Le phénomène des pigeons zombies survient alors que plus tôt au cours du mois d'octobre, une grippe aviaire a été détectée dans 155 sites à travers le Royaume-Uni. Plus de trois millions d'oiseaux ont été abattus. (mndl)