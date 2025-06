Jessie J avant son concert du 15 juin à Londres. Image: www.imago-images.de

Opérée pour un cancer du sein, elle se confie à ses fans

La chanteuse pop Jessie J a subi avec succès une opération contre son cancer du sein. Sur ses réseaux sociaux, elle publie un message d'espoir à ses fans et aux personnes atteintes dans leur santé.

Maria Bode / t-online

Comme elle l’avait annoncé, Jessie J a subi une opération. Dans un nouveau post sur Instagram, elle parle de son état de santé et partage des images sans filtre. La chanteuse britannique a dû être opérée en raison d’un cancer du sein. Dans une publication longue et personnelle sur Instagram, elle livre un aperçu de son séjour à l’hôpital. Elle y partage plusieurs photos et vidéos – dont un clip où on la voit chanter depuis son lit, juste avant l’opération.

Dès le début, Jessie J prévient, certaines images de son post contiennent du sang. Puis elle écrit:

«Cette publication parle franchement des hauts et des bas des dernières 48 heures. Je montre toujours les bons comme les mauvais côtés de chaque étape que je traverse.»

À 37 ans, elle se dit «très reconnaissante» envers le personnel médical, ainsi qu’envers sa famille et ses amis qui sont venus la voir. Jessie J est désormais de retour chez elle et attend les résultats médicaux.

Des instants intimes et un message d’espoir

Sur l’une des photos, on voit son compagnon Chanan Safir Colman lui déposer un baiser réconfortant sur le front, tout en lui tenant la main. D’autres images montrent Colman et leur fils Sky, âgé de deux ans, venus lui rendre visite à l’hôpital. Dans une vidéo, elle s’adresse directement à la caméra et confie:

«J’ai mal»

Mais au-delà de ces moments intimes, Jessie J tient aussi à adresser un message à toutes les personnes qui traversent une période difficile:

«On va y arriver, tous ensemble!»

Une opération annoncée en amont

Les réactions à son post sont pleinement bienveillantes. Des centaines de messages de soutien affluent. «Je suis tellement fière de toi», écrit une internaute. Ou encore: «Tu es une vraie source d’inspiration. Tellement forte, continue à te battre.»

Début juin, Jessie J avait révélé publiquement qu’on lui avait diagnostiqué un cancer du sein à un stade précoce. Elle avait alors précisé qu’elle se ferait opérer après son concert au «Summertime Ball» à Londres, prévu le 15 juin. L’événement a bien eu lieu, au stade de Wembley, et l’opération a suivi peu de temps après.