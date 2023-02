Vidéo: watson

Ce safari a tourné au drame

Un rhinocéros a chargé une jeep dans le parc national de Jaldapara en Inde. Le véhicule s'est retourné dans un fossé, faisant six blessés.

Plus de «Société»

Des touristes venus visiter le parc national de Jaldapara situé dans l'État du Bengale occidental en Inde ont été blessés dans un accident. Leur safari a tourné au drame lorsque leur voiture a quitté la route en essayant d'éviter deux rhinocéros en train de charger.

L'incident s'est produit le 25 février. Les visiteurs du parc, organisé en plusieurs véhicules, ont regardé avec horreur deux rhinocéros charger à toute vitesse la première jeep du cortège. Le chauffeur n'a pas eu d'autre choix que de faire marche arrière avant de perdre le contrôle lorsque le véhicule a atteint le fossé et s'est retourné, blessant les six passagers. Ils ont été transportés à l'hôpital.

Le parc national de Jaldapara est le plus grand habitat pour les rhinocéros indiens du Bengale occidental. Néanmoins, il s'agit de la première attaque de rhinocéros signalée au cours des 15 dernières années. À la différence de son cousin d’Afrique, il se distingue par sa corne unique. Son espèce a failli disparaître, victime de chasse et de braconnage. Tombée à son plus bas à 20 individus, la population s’est peu à peu reconstituée après l’instauration en 1972 d’une loi nationale de protection de la vie sauvage et la création de parcs nationaux en 1974; elle dépasse aujourd’hui 2400 rhinocéros.

Vidéo: watson

Plus d'animaux vénères

Ce cochon n'aime pas les snowboarders

Vidéo: watson

Un renard enragé attaque une New-Yorkaise et la mord 16 fois

Vidéo: watson

Un raton laveur agresse une petite fille de cinq ans

Vidéo: watson

Et maintenant, des vaches shampouinées, peignées et brushinguées