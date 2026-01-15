ciel clair
DE | FR
burger
Société
princesse kate

Kate et William ont besoin d'aide

WINDSOR, ENGLAND - DECEMBER 3: Catherine, Princess of Wales and Prince William, Prince of Wales react as they view items on display relating to Germany, during a visit to the Royal Collection exhibiti ...
Le prince et la princesse de Galles renforcent leur équipe et préparent le terrain avec une experte en gestion de crise.Getty Images Europe

Kate et William ont besoin d'aide

L'annonce a surpris nombre d'observateurs royaux: le prince et de la princesse de Galles viennent d'embaucher une «experte en gestion de crise» chevronnée au sein de leur équipe. Rien de déraisonnable, vu les défis qui attendent William et Kate dans les prochains mois. Explications.
15.01.2026, 18:5215.01.2026, 18:52
Marine Brunner
Marine Brunner

La nouvelle a fait hausser plus d'un sourcil, le week-end dernier, dans les pages du Mail on Sunday. Au sommet de leur félicité et leur popularité, Kate et William font appel aux talents de Liza Ravenscroft, considérée comme la crème de la crème de la communication de crise.

Une crise? Quelle crise, au fait? Le couple a traversé 2025 de manière extraordinairement sereine, entre la rémission de Kate et l'emménagement de la petite famille de Galles dans une nouvelle maison, perdue quelque part au coeur du domaine de Windsor.

Commentaire
La famille royale britannique a vécu quelque chose de rarissime

Plus respectés que jamais, le futur roi et sa femme trônent régulièrement en tête des sondages d'opinion en tant que membres les plus appréciés de la famille royale britannique.

Une ancienne journaliste de la BBC

Et pourtant. C'est une véritable tueuse dont le palais de Kensington s'offre aujourd'hui les services. Ancienne journaliste expérimentée de la BBC, Liza Ravenscroft est passée du côté communicant de la force, pour des poids lourds tels que British Airways, le géant hôtelier Marriott, puis au sein de l'entreprise britannique Endelman, qui compte parmi ses clients Shell, ExxonMobil ou encore le gouvernement saoudien.

Sur son profil LinkedIn, Liza Ravenscroft se décrit comme «travaillant main dans la main avec de grands noms confrontés à leurs périodes les plus difficiles».
Sur son profil LinkedIn, Liza Ravenscroft se décrit comme «travaillant main dans la main avec de grands noms confrontés à leurs périodes les plus difficiles».image: LinkedIn

Décrite à la fois dans le Daily Telegraph comme «un rayon de soleil à toute épreuve» et saluée pour son «optimisme» et sa «modestie», c'est peu dire que Liza Ravenscroft sera la personne toute désignée pour aider le prince et de la princesse de Galles à gérer leur image publique.

Avant d'apaiser la moindre crise, son rôle consistera donc d'abord et avant tout à protéger et à renforcer la crédibilité à long terme de William, alors que le futur roi entreprend sa campagne de modernisation de la monarchie.

Une expertise extérieure sera toutefois la bienvenue. Ces deux dernières années, le couple royal n'a pas toujours brillé en manière de communication. Personne n'a oublié la photo truquée de la Fête des mères, encore moins la «disparition» de la princesse de Galles, juste avant son annonce de diagnostic d'un cancer, début 2023.

Commentaire
Kate et William font n'importe quoi

Désireux de communiquer davantage «directement» avec le public, au travers des réseaux sociaux, plutôt qu'avec les médias, Kate et William ont besoin d'être épaulés pour éviter les couacs et les errances du passé. Nul doute qu'une ancienne journaliste sera la mieux placée pour trouver un équilibre.

«Elle sera consciente du fait que, lorsqu'on travaille pour la famille royale, il y a des limites à ne pas franchir… mais elle sait qu'il ne faut pas considérer les médias comme des ennemis, ce qui est probablement [vital] au sein de la famille royale plus qu'ailleurs»
Un ancien collègue de Liza Ravenscroft, dans le Daily Telegraph

Le retour imminent des maux de tête

Ceci étant dit, l'arrivée de Liza Ravenscroft dans l'équipe du palais de Kensington tombe également à point nommé, alors que les rumeurs d'un retour au Royaume-Uni d'Harry ET de Meghan (!), après quatre ans d'absence, bruissent de plus en plus fort.

Le prince Harry, qui aura 41 ans lundi, a rencontré le roi Charles III mercredi en fin d&#039;après-midi.
Selon certaines informations, le dispositif de sécurité dont bénéficiait Harry sera bientôt rétabli, lui permettant ainsi de voyager au Royaume-Uni avec sa famille.Keystone

En effet, du côté des Sussex, l'entourage du prince exilé aux Etats-Unis affiche une certaine confiance quant au rétablissement de son droit à une protection policière au Royaume-Uni. Après avoir perdu une longue bataille juridique contre le gouvernement britannique l'an dernier, le prince aurait écrit à la ministre de l'Intérieur pour demander une évaluation complète des risques, indiquait le Times, ce week-end.

Le prince Harry obligé de prendre en charge sa sécurité

Sa demande de réévaluation a été acceptée le mois dernier. Des sources proches du duc de Sussex espèrent désormais que le Comité exécutif royal et VIP (Ravec), à qui il incombe de prendre la décision finale, approuvera ce rétablissement. Si la décision, attendue dans les deux prochaines semaines à en croire le Daily Mail, lui est favorable, Harry pourra ainsi se concentrer sur le retour de sa famille au Royaume-Uni.

Seul ou accompagné, il se rendra de toute façon dans son pays natal cet été pour des engagements caritatifs et des obligations liées aux futurs Jeux Invictus, qui prendront place à Birmingham l'année suivante, en juillet 2027.

Le «formidable» projet du prince Harry gêne la famille royale
«(...) Si la question de la sécurité est réglée, alors oui, bien sûr, cela lui permettrait de revenir plus souvent avec sa famille et de les faire venir plus fréquemment. Il a été très clair à ce sujet»
Un proche du prince Harry, dans le Times

Ce week-end, plusieurs médias se faisaient en parallèle l'écho d'un retour de Meghan et de leurs enfants, Archie et Lilibet, au Royaume-Uni dès 2026. Bien qu'un porte-parole ait balayé ces informations comme des spéculations, cela n'empêche pas de sentir dans quelle direction souffle le vent. «Et il semble que ce vent souffle résolument en faveur d'Harry», écrit Tom Sykes, du Daily Beast.

«L'équipe de Harry s'emballe peut-être un peu vite, mais il serait naïf d'ignorer la tendance générale»
Tom Sykes, chroniqueur royal du Daily Beast

Force est de constater en effet que le prince britannique a consacré des années et des millions de livres à obtenir le rétablissement de sa sécurité. Il ne l'aurait sans doute pas fait s'il considérait ses espoirs vains - ni s'il n'espérait pas pouvoir un jour renforcer la branche Sussex au Royaume-Uni.

La «démoniaque» Meghan fait fuir une énième employée

Au milieu de ces grandes considérations philosophiques, une chose est sûre. Qui dit retour d'Harry et Meghan au pays, dit maux de tête pour le camp de Kate et William. Le ralliement d'une experte en gestion de crises semble donc relever du heureux hasard. Hasard? Jamais tout à fait, au royaume impitoyable des Windsor.

Plus d'articles sur la famille royale britannique
Le retour de Meghan en Europe n'est pas anodin: «Ça change tout»
Le retour de Meghan en Europe n'est pas anodin: «Ça change tout»
de Marine Brunner
Le prince Andrew va tout perdre
Le prince Andrew va tout perdre
de Marine Brunner
William s'est déjà emparé du pouvoir
2
William s'est déjà emparé du pouvoir
de Marine Brunner
Un «complot» vise à réintégrer Harry et Meghan dans la famille royale
Un «complot» vise à réintégrer Harry et Meghan dans la famille royale
de Marine Brunner
William éclaboussé par un scandale d'argent à cause d'une Suisso-philippine
William éclaboussé par un scandale d'argent à cause d'une Suisso-philippine
de Marine Brunner
La visite de Macron chez Charles III a failli mal tourner
La visite de Macron chez Charles III a failli mal tourner
de Marine Brunner
Comment William compte faire payer à Meghan et Harry leur «trahison»
3
Comment William compte faire payer à Meghan et Harry leur «trahison»
de Marine Brunner
Le mariage le plus scandaleux du siècle fête ses 20 ans
Le mariage le plus scandaleux du siècle fête ses 20 ans
de Marine Brunner
On a exploré la mine d'or préférée de la famille royale
On a exploré la mine d'or préférée de la famille royale
de Clément ZAMPA
Un proche de la famille royale parmi les victimes à La Nouvelle-Orléans
Un proche de la famille royale parmi les victimes à La Nouvelle-Orléans
de Marine Brunner
La famille royale est plus «dysfonctionnelle» que jamais
La famille royale est plus «dysfonctionnelle» que jamais
de Marine Brunner

Des images de Palm Beach, l'île la plus clinquante des USA

1 / 20
Des images de Palm Beach, l'île la plus clinquante des USA

Le Royal Poinciana Hotel, à Palm Beach, vers 1900.
source: universal images group editorial / universal history archive
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Kate Middleton ultra badass en treillis militaire
1 / 10
Kate Middleton ultra badass en treillis militaire
La princesse de Galles a visité le 1er bataillon de gardes irlandais pour la première fois depuis qu'elle a été nommée colonel, afin de s'informer sur le travail effectué dans la zone d'entraînement de la plaine de Salisbury. (Photo by Steve Reigate - WPA Pool/Getty Images)
source: getty images europe / wpa pool
partager sur Facebookpartager sur X
Le fight le plus adorable de la Toile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Aux Etats-Unis, les portions rétrécissent à cause des injections
Les traitements amaigrissants font fureur aux Etats-Unis. Mais les personnes qui en prennent perdent drastiquement l'appétit, rendant difficile tout plaisir gustatif. Des restaurateurs ont tenu à y remédier.
Lina Axmacher a longtemps parcouru avec gourmandise la scène culinaire de New York et ses milliers d'adresses, jusqu'au jour où elle a commencé à prendre de l'Ozempic, un de ces traitements ultra-populaires contre l'obésité qui lui a fait perdre neuf kilos - et l'appétit.
L’article