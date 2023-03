Des cochons d'élevage. image: Kenneth Nars

Voici le poids de tous les animaux vivant sur la planète

D'après une récente étude, l'ensemble des mammifères sauvages de la planète pèsent 60 millions de tonnes. Une broutille par rapport au poids global des animaux d'élevage (10 fois plus). Mais comment sait-on tout ça? Explications.

Stephanie Schnydrig / ch media

Des chiffres impressionnants. Les chercheurs de l'Institut Weizmann en Israël ont mis sur la balance quasiment toute la gente mammifère. Résultat: les bovins, porcs, moutons et autres animaux domestiqués pèsent un poids largement supérieur reste du monde animal.

630 millions de tonnes!

Comme le rapporte l'équipe de Ron Milo, professeur de biologie des systèmes, la masse de tous les mammifères sauvages vivant sur terre est de 22 millions de tonnes. Les animaux vivant dans les océans pèsent ensemble 39 millions de tonnes. Ces chiffres sont dérisoires si on les compare au poids de la population d'animaux domestiques et d'élevage. Celle-ci s'élève à 630 millions de tonnes, soit 30 fois plus que les mammifères terrestres sauvages ou 15 fois plus que les mammifères marins sauvages.

Les chiens domestiqués pèsent à eux seuls autant que tous les mammifères terrestres réunis, et tous les cochons domestiques pèsent même deux fois plus. Le poids de l'humanité, avec 390 millions de tonnes, dépasse également de loin celui des mammifères sauvages, comme l'écrivent les chercheurs dans la revue spécialisée PNAS.

«L'étude met à nu la domination de l'homme et de ses animaux d'élevage sur les populations beaucoup plus petites des mammifères sauvages restants» Ron Milo, chercheur

Le poids insoupçonné des cerfs de Virginie

L'équipe a également établi un classement des espèces de mammifères sauvages. Il en ressort que la majorité des mammifères terrestres est représentée par un petit nombre d'espèces, qui, elles, pèsent lourd. C'est le cas du cerf de Virginie, qui vit surtout en Amérique du Nord. Il arrive en tête, suivi du sanglier et de l'éléphant d'Afrique. Dans les mers, les rorquals arrivent en tête, suivies des cachalots, puis des baleines à bosse.

Pour cette étude, les chercheurs ont rassemblé des rapports existants sur la taille des populations de près de quatre cents mammifères et ont utilisé l'intelligence artificielle pour estimer le poids de plus de quatre mille autres mammifères en fonction de leur aire de répartition, de leur taille corporelle, de leur fréquence et de leurs habitudes alimentaires. Ils reconnaissent que les résultats sont empreints d'incertitude, surtout en ce qui concerne les petits mammifères. Le travail doit donc être considéré comme un inventaire provisoire.