Après le clash avec son fils, David Beckham prend la parole depuis la Suisse
Il n'a pas du dormir des masses, cette nuit, David Beckham, après que son fiston de 26 ans se soit fendu d'un post Instagram fracassant clamant qu'il ne souhaitait pas se «réconcilier avec sa famille». Ce qui n'a pas empêché l'ancien capitaine de Manchester United de s'envoler vers la Suisse pour mener un entretien en marge du World Economics Forum (WEF), à Davos.
Si la superstar britannique de 50 ans n'a guère pu empêcher les questions pressantes de journalistes sur les drames familiaux en cours - qu'il a maladroitement ignorées - David Beckham a assuré le job, un sourire légèrement crispé aux lèvres.
David Beckham is in Davos - Sky's @pkelso took the chance to ask about his son's recent Instagram post.— Sky News (@SkyNews) January 20, 2026
Brooklyn Peltz Beckham broke his silence about his estrangement from his parents, saying he does not want to reconcile with his family.https://t.co/MYS7eu1QHb pic.twitter.com/AN8W8qaM7g
Invité sur l'émission financière «Squawk Box» de CNBC, Sir David a ensuite échangé aux côtés du PDG de Bank of America sur les dernières tendances du marché, l'état de l'économie, la menace des tarifs douaniers du président Donald Trump, le programme sportif mondial de Bank of America «Sports with Us» ou encore du partenariat avec David Beckham en tant qu'ambassadeur.
Et lorsque l'animateur de l'émission a tenté, à son tour, d'évoquer le thème brûlant du moment (à savoir: comment gérer à la fois ses enfants et leurs réseaux sociaux), David Beckham a esquivé avec délicatesse. «J'ai toujours parlé des médias sociaux et de leur pouvoir… pour le meilleur et pour le pire.»
«Ce à quoi les enfants ont accès aujourd'hui peut être dangereux. Mais d'après mon expérience personnelle, et notamment avec mes propres enfants, il est préférable de l'utiliser à bon escient», a professé Sir Beckham avec sagesse.
Une réponse bourrée de sous-entendus, alors que son fils Brooklyn s'est lancé la veille dans une vendetta médiatique à l'égard de ses parents.
L'interview de David Beckham, diffusée à un moment décidément très inopportun pour l'ancien footballeur, et qui portera plus largement sur «la résilience, l'échec, le regret et la déception» dans le contexte de ses problèmes familiaux, devrait être diffusée mercredi.
Décidément, l'actualité a un drôle de sens de l'humour. (mbr)