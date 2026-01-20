brouillard-1°
DE | FR
burger
Société
David Beckham

Après le clash, David Beckham prend la parole depuis la Suisse

David Beckham a déclaré dans une nouvelle interview sur les réseaux sociaux qu&#039;« il faut laisser ses enfants faire des erreurs », quelques heures après que Brooklyn ait fait une déclaration fraca ...
David Beckham est de passage par la Suisse et le World Economics Forum (WEF) ce mardi.reuters

Après le clash avec son fils, David Beckham prend la parole depuis la Suisse

En direct du Forum économique mondial de Davos (WEF), où l'ancien footballeur était invité en sa qualité de copropriétaire de l'Inter Miami et d'ambassadeur de l'UNICEF, David Beckham a pris la parole en public pour la première fois depuis les attaques de son fils aîné, Brooklyn, lundi soir.
20.01.2026, 15:4720.01.2026, 15:49

Il n'a pas du dormir des masses, cette nuit, David Beckham, après que son fiston de 26 ans se soit fendu d'un post Instagram fracassant clamant qu'il ne souhaitait pas se «réconcilier avec sa famille». Ce qui n'a pas empêché l'ancien capitaine de Manchester United de s'envoler vers la Suisse pour mener un entretien en marge du World Economics Forum (WEF), à Davos.

L'embrouille continue dans la famille Beckham

Si la superstar britannique de 50 ans n'a guère pu empêcher les questions pressantes de journalistes sur les drames familiaux en cours - qu'il a maladroitement ignorées - David Beckham a assuré le job, un sourire légèrement crispé aux lèvres.

Invité sur l'émission financière «Squawk Box» de CNBC, Sir David a ensuite échangé aux côtés du PDG de Bank of America sur les dernières tendances du marché, l'état de l'économie, la menace des tarifs douaniers du président Donald Trump, le programme sportif mondial de Bank of America «Sports with Us» ou encore du partenariat avec David Beckham en tant qu'ambassadeur.

Et lorsque l'animateur de l'émission a tenté, à son tour, d'évoquer le thème brûlant du moment (à savoir: comment gérer à la fois ses enfants et leurs réseaux sociaux), David Beckham a esquivé avec délicatesse. «J'ai toujours parlé des médias sociaux et de leur pouvoir… pour le meilleur et pour le pire.»

«Ce à quoi les enfants ont accès aujourd'hui peut être dangereux. Mais d'après mon expérience personnelle, et notamment avec mes propres enfants, il est préférable de l'utiliser à bon escient», a professé Sir Beckham avec sagesse.

«Ils font des erreurs, mais les enfants ont le droit d'en faire. C'est comme ça qu'ils apprennent. C'est ce que j'essaie d'enseigner à mes enfants: il faut parfois les laisser faire ces erreurs aussi»
David Beckham, sur l'émission financière «Squawk Box» de CNBC

Une réponse bourrée de sous-entendus, alors que son fils Brooklyn s'est lancé la veille dans une vendetta médiatique à l'égard de ses parents.

Comment la «seconde famille royale d'Angleterre» a implosé

L'interview de David Beckham, diffusée à un moment décidément très inopportun pour l'ancien footballeur, et qui portera plus largement sur «la résilience, l'échec, le regret et la déception» dans le contexte de ses problèmes familiaux, devrait être diffusée mercredi.

Décidément, l'actualité a un drôle de sens de l'humour. (mbr)

Chaud devant! Les dernières actus people!
Julia Roberts fait des révélations sur le retour d'une saga culte
Julia Roberts fait des révélations sur le retour d'une saga culte
DiCaprio en prend plein la face
DiCaprio en prend plein la face
Quelque chose cloche à Hollywood, selon cet expert
Quelque chose cloche à Hollywood, selon cet expert
Voici l'accessoire le plus tendance de ce début 2026
Voici l'accessoire le plus tendance de ce début 2026
de Marine Brunner

Inspiré du Curling: le Curl’charlette

1 / 3
Inspiré du Curling: le Curl’charlette.
source: sierre-anniviers marketing
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
1 / 16
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
source: lecteur
partager sur Facebookpartager sur X
Une manifestation anti-Trump dégénère à Zurich
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Nestlé a identifié un problème avec son lait infantile: rappel mondial
Lancé en France début décembre, le rappel de lait infantile de Nestlé s’est étendu progressivement, suscitant des critiques sur la rapidité et la clarté de sa communication.
Le rappel par Nestlé d'un lait en poudre pour nourrissons prend de l'ampleur. D'un «nombre limité de pays européens» selon les dires du géant veveysan mi-décembre à l'agence AWP, l'opération concerne désormais plus de trente pays ventilés sur les cinq continents.
L’article