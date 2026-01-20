David Beckham est de passage par la Suisse et le World Economics Forum (WEF) ce mardi. reuters

Après le clash avec son fils, David Beckham prend la parole depuis la Suisse

En direct du Forum économique mondial de Davos (WEF), où l'ancien footballeur était invité en sa qualité de copropriétaire de l'Inter Miami et d'ambassadeur de l'UNICEF, David Beckham a pris la parole en public pour la première fois depuis les attaques de son fils aîné, Brooklyn, lundi soir.

Il n'a pas du dormir des masses, cette nuit, David Beckham, après que son fiston de 26 ans se soit fendu d'un post Instagram fracassant clamant qu'il ne souhaitait pas se «réconcilier avec sa famille». Ce qui n'a pas empêché l'ancien capitaine de Manchester United de s'envoler vers la Suisse pour mener un entretien en marge du World Economics Forum (WEF), à Davos.

Si la superstar britannique de 50 ans n'a guère pu empêcher les questions pressantes de journalistes sur les drames familiaux en cours - qu'il a maladroitement ignorées - David Beckham a assuré le job, un sourire légèrement crispé aux lèvres.

Invité sur l'émission financière «Squawk Box» de CNBC, Sir David a ensuite échangé aux côtés du PDG de Bank of America sur les dernières tendances du marché, l'état de l'économie, la menace des tarifs douaniers du président Donald Trump, le programme sportif mondial de Bank of America «Sports with Us» ou encore du partenariat avec David Beckham en tant qu'ambassadeur.

Et lorsque l'animateur de l'émission a tenté, à son tour, d'évoquer le thème brûlant du moment (à savoir: comment gérer à la fois ses enfants et leurs réseaux sociaux), David Beckham a esquivé avec délicatesse. «J'ai toujours parlé des médias sociaux et de leur pouvoir… pour le meilleur et pour le pire.»

«Ce à quoi les enfants ont accès aujourd'hui peut être dangereux. Mais d'après mon expérience personnelle, et notamment avec mes propres enfants, il est préférable de l'utiliser à bon escient», a professé Sir Beckham avec sagesse.

«Ils font des erreurs, mais les enfants ont le droit d'en faire. C'est comme ça qu'ils apprennent. C'est ce que j'essaie d'enseigner à mes enfants: il faut parfois les laisser faire ces erreurs aussi» David Beckham, sur l'émission financière «Squawk Box» de CNBC

Une réponse bourrée de sous-entendus, alors que son fils Brooklyn s'est lancé la veille dans une vendetta médiatique à l'égard de ses parents.

L'interview de David Beckham, diffusée à un moment décidément très inopportun pour l'ancien footballeur, et qui portera plus largement sur «la résilience, l'échec, le regret et la déception» dans le contexte de ses problèmes familiaux, devrait être diffusée mercredi.

Décidément, l'actualité a un drôle de sens de l'humour. (mbr)