Il s'en passe des trucs sur l'autoroute aux States!

Un bovin s'est fait la malle sur une autoroute au Michigan, aux Etats-Unis. Il a été rattrapé par des cowboys et tout a été filmé.

Dans le comté d'Oakland, dans l'État américain du Michigan, une scène digne d'un film western s'est déroulée le 21 mai. Un groupe de cowboys a capturé une vache qui s'était échappée – et ce au milieu de l'Interstate 75, une autoroute à trois voies. La dashcam d'une voiture de police a filmé toute la scène:

Les hommes, qui poursuivaient la vache à cheval et en quad, ont informé la police de l'État du Michigan afin qu'elle puisse réguler le trafic au cas où l'animal s'échappait sur l'autoroute, ce qu'elle a fait. La route a donc brièvement été fermée dans les deux sens. Et après de nombreuses «manœuvres de tromperie», le bovin a finalement pu être capturé et exfiltré.

Après la réouverture de l'autoroute, le trafic s'est rapidement normalisé. Le bovin n'a pas été inculpé et est retourné au pâturage.

