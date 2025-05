Ce Suisse a une chance en or sur le Tour de Romandie

Pour Brian Keller, le scénario le plus probable reste celui de la boxe-spectacle, à travers des combats d’influenceurs qui misent davantage sur le clash que sur la technique. Son prochain affrontement contre le rappeur allemand Sinan-G s’inscrit dans cette logique.

Mais Joshua, lui, a été champion olympique amateur et a détenu tous les titres mondiaux majeurs. Brian Keller en est très loin. «Sur les réseaux, les boxeurs enjolivent souvent leur image», souligne Gallina.

Angelo Gallina, ex-entraîneur du meilleur boxeur suisse de ces dernières années, Arnold «la Kobra» Gjergjaj, et aujourd’hui mentor de Gabi «Balboa» Timar, estime qu’il est impossible de juger le niveau de Brian Keller après un tel affrontement. «Il n’y a pratiquement pas eu de combat.»

Mais pour ça, il lui manque un parcours sportif crédible et une reconnaissance officielle. La fédération suisse, d’ailleurs, hésite à lui accorder une licence. Savoir frapper ne suffit pas l’obtention d’une licence exige aussi des garanties de qualité.

Tandis que les multimillionnaires de YouTube sont des héros dans leur monde numérique, ils cherchent la reconnaissance dans le sport. Logan Paul est aujourd’hui acteur et catcheur, et Jake Paul a battu, en novembre 2024, un Mike Tyson de 58 ans. Pas exactement un exploit sportif.

Un genre qui ne repose pas sur les qualités sportives ou les mérites des adversaires, mais sur leur notoriété – peu importe comment celle-ci a été acquise. Grâce à leur célébrité et à leurs millions d’abonnés (surtout des jeunes hommes), ces combats génèrent des revenus de plusieurs millions et remplissent des stades comme le Staples Center de Los Angeles, habituellement réservé au hockey des LA Kings ou au basket des Lakers.

Ce phénomène est né avec le YouTubeur britannique KSI, de son vrai nom Olajide Olayinka Williams Olatunji, devenu célèbre pour ses commentaires sur le jeu vidéo Fifa. Avec son frère, il a défié les YouTubeurs américains Logan Paul et Jake Paul – donnant naissance à un nouveau genre de boxe spectacle.

Face à la voie classique du boxeur sportif, une tendance plus récente a émergé: les combats d’influenceurs. Deux YouTubeurs – en général des hommes – règlent leurs comptes sur un ring, au nom d’un conflit réel ou simplement scénarisé.

Brian pourrait espérer une licence via la Fédération suisse de boxe, condition indispensable pour être considéré comme professionnel au niveau international. Mais cela suppose de « faire ses preuves » dans des combats amateurs. Une étape que Brian a tout simplement sautée.

Chacune délivre ses propres titres de champion du monde, tout en reconnaissant ceux des autres fédérations. Toutes partagent une exigence forte en matière d’équité et de sécurité des boxeurs.

Il y a boxeur pro… et boxeur pro

Le monde de la boxe professionnelle reste opaque. Et pour l’ex-détenu le plus médiatisé du pays, deux voies très différentes s’offrent à lui.

Le combat de l'ex-détenu le plus célèbre de Suisse a duré 38 secondes

Qu’est-ce qu’un boxeur professionnel? En quoi diffère-t-il d’un amateur? Et où se situe Brian Keller, anciennement connu sous le pseudonyme de Carlos, aujourd’hui reconverti en boxeur? Samedi dernier, il a disputé son tout premier combat pro – remporté en… 38 secondes.

Après un premier combat éclair, Brian Keller veut poursuivre l’aventure sur le ring – face à un rappeur cette fois. L’ancien détenu se trouve à la croisée de deux chemins: l’un fidèle à l’esprit sportif, l’autre bien plus médiatique.

