Vision Pro: le nouveau casque d'Apple fait peur à Twitter

Au sens propre, le «Vision Pro» d'Apple a de la gueule. Sauf qu'il fait peur à Twitter. apple, watson

Le nouveau casque d'Apple fait peur à tout le monde

Sommes-nous désormais condamnés à enfiler des lunettes de snowboard pour commander un burger sur Uber Eats ou créer une feuille de calcul Excel? Depuis qu'Apple a dévoilé son casque de réalité mixte, lundi soir, les réseaux sociaux rigolent. Mais c'est pour éviter de dire qu'ils ont peur.

Plus de «Société»

C'était déjà pas tout simple de gérer les Teletubbies des villes, affublés de casques audio sans fil, mais qu'on dirait connectés à une civilisation extraterrestre très, très lointaine. (Alors qu'ils ont simplement dépensé 500 balles pour avoir l'air con et écouter le dernier Ed Sheeran.)

C'est tout de même fou: chaque fois qu'Apple prévient qu'elle s'apprête à changer la face du monde, la firme bouleverse, dans la foulée, notre dégaine. Le Mac a courbé notre dos pour l'éternité, l'iPhone nous a refilé de l'arthrose et les AirPods ont agrandi peu à peu nos conduits auditifs.

Lundi soir, histoire de s'attaquer à l'entier de notre visage, la Pomme la plus célèbre de l'histoire de l'humanité (après New York) a présenté son casque de réalité mixte: augmentée et virtuelle. Un véritable ordinateur sous nos rétines.

C'est tout de même fou (bis): à chaque fois qu'Apple fabrique un truc, c'est beau. Au sens propre, ce «Vision Pro» a de la gueule. Ce n'était pas gagné mais, en même temps, il y avait largement de quoi améliorer rapidement le design de l'engin. N'est-ce pas Valérie Pécresse?

Déjà, on voit les yeux de celui qui désire se couper du monde. Cette phrase paraît absurde, mais raconte rigoureusement le présent: du casque lourd, ridicule et qu'on ne voudrait pour rien au monde afficher en public, on est passé à un accessoire qui va s'imposer sur le nez des consultants en communication et dans les Starbucks.

Oui, le monde est en train de changer. Bad news? Bah, comme toujours, tout est question de point de vue.

C'est la transparence des verres qui a monopolisé toute l'attention. Dans un premier temps. Comme des AirPods pour paupières, ce casque sème le doute sur l'attention que le type d'en face nous offre. Un accessoire à porter en toute occasion. Enfin... en permanence. Pour ne rien rater. Surtout ce qui ne sera jamais indispensable.

«Grâce à Apple Vision Pro, nous avons pu guérir la dépendance débilitante de notre enfant à l'iPad et recommencer à dîner en famille» Sur Twitter

La grande question, philosophique avant d'être purement technologique, sera de savoir si, à l'avenir, on en aura encore quelque chose à foutre d'avoir l'air un peu humain. Avec des membres, des organes, des émotions, des défauts.

«Je ne sais pas comment bouger le corps» Sur Twitter

Et Apple semble avoir anticipé cette angoisse et cette ambiance dystopique qui plane autour de son nouveau joujou et de nos vies quotidiennes. Nous couper du monde? Rien de tout ça! Dans la publicité qui accompagne le produit, on rivalise surtout d'astuces pour démontrer qu'avec le casque d'Apple, on reste connecté à notre vie de famille désespérément réelle, tout en tapotant sur une feuille de calcul Excel.

Une séquence, en particulier, fait un peu monter les larmes. Papa fait des trucs inutiles sous son casque, alors que la fillette veut jouer au foot: rassurez-vous, papa voit sa fille, mais il ne rate pas non plus une seconde de ce film porno qu'il s'est discrètement injecté dans la rétine. Oui, on exagère un peu. Mais un peu seulement.

apple

Heureusement, pour l'heure, seuls quelques abrutis oseront jouer au foot dans la cuisine avec un casque qui coûte littéralement... les... yeux... de la tête. Et c'est la deuxième surprise de cette nouvelle technologie d'Apple: son prix. Ecoutez seulement les soupirs déçus des groupies de la Silicon Valley, quand ils comprennent qu'ils devront vendre leur Tesla s'ils veulent jouer à Mario Kart dans le métro.

«L'Apple Vision Pro à 3499$ vous permettra de voir à quel point vous êtes mauvais en matière de finances personnelles»

Ah oui, encore une chose: «Si vous mourez dans Vision Pro, vous mourez aussi dans la vraie vie»

Calmons-nous. Le nouveau casque d'Apple n'est pas (encore) un iPhone. Tout juste une manière de tenir la concurrence à distance, de tester la bécane, de rassasier les geeks qui possèdent quelques actions, d'occuper ceux qui ont encore un peu de thune après avoir payé le loyer et... de frimer un bon coup.

L'humour qui se dégage des réseaux sociaux, depuis la présentation de l'objet, cache une peur. D'une réalité, pas augmentée, qui nous échappe? C'est plutôt bon signe. Car, c'est bien cela qu'Apple a réussi à faire, lundi soir: nous prouver que ces engins pourront, un jour, ne plus jamais quitter notre visage.

Et puis, pour tous les autres, il y a Décathlon.

Et si vous voulez voir le fameux papa qui joue au foot en regardant un film de cul, voici la vidéo:

Vidéo: twitter

D'autres trucs chers et inutiles? Par ici:

1 / 21 Des idées de cadeaux de Noël chers et inutiles