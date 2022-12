Oseriez-vous exposer votre fortune aux yeux de tous? instagram

A Art Basel, ce bancomat se paie la tête des riches

Un distributeur automatique de billets a été l'une des pièces les plus discutées de la foire d'art de Miami. Cet ATM affiche votre photo et votre solde bancaire si vous l'utilisez. Le DJ Diplo s'est prêté au jeu.

Seriez-vous prêt à afficher votre photo à côté du solde de votre compte bancaire visible pour tout le monde? C'est la question qui sous-tend l'installation artistique «ATM Leaderboard» présentée à Art Basel Miami. La foire annuelle d'art s'est terminée ce dimanche 4 décembre et ce projet conçu par le collectif MSCHF installé à Brooklyn a attiré tous les regards.

Rares sont ceux qui ont le courage d'exhiber leur fortune. instagram galerieperrotin

Chaque fois que quelqu'un retire de l'argent, il est photographié et le solde de son compte s'affiche sur un tableau de classement à la vue de tous.

Cette œuvre aussi simple que provocatrice se moque des étalages ostentatoires de richesse, tout particulièrement à Art Basel Miami, comme le rappelle l'un des membres du collectif:

«Dès sa conception, nous avions mentalement réservé cette œuvre pour un lieu comme Miami Basel, un endroit où il y a une concentration dense de personnes qui louent des Lamborghinis et portent des Rolex» Daniel Greenberg, cofondateur de MSCHF dans The Art Newspaper

Son design imite les jeux d'arcades. La personne ayant obtenu le «meilleur score» devient le gagnant. Le 2 décembre, Diplo, célèbre DJ et producteur de musique, est monté sur la plus haute marche du podium avec un solde d'un peu plus de 3 millions de dollars. Il a posté une vidéo sur Twitter en écrivant: «Je viens de gagner Art Basel.»

On a dorénavant la confirmation que Diplo est pété de thunes, mais sommes-nous bien sûrs qu'il ne participe pas à l'installation?

Finalement, un autre utilisateur a dépassé Diplo haut la main avec plus de cinq millions de dollars. On notera également celui qui est fauché (chapeau à lui). instagram

La machine a été vendue 75 000 dollars à un collectionneur local qui prévoit de le mettre à la disposition du public. «C'est assez drôle, a déclaré à Forbes Gabe Whaley, un membre du collectif. Il y a une méta-ironie dans le fait que quelqu'un a acheté la chose qui se moque des gens qui achètent des choses.»

«ATM Leaderboard» est une collaboration entre MSCHF et la galerie Perrotin, cette même galerie qui avait scotché une banane au mur en 2019, oeuvre de Maurizio Cattelan. Elle avait été vendue 120 000 dollars... avant d'être mangée.

