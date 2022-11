Vidéo: watson

Une Tesla s'emballe en Chine et tue deux personnes

Une Tesla hors de contrôle a récemment fortement accéléré dans les rues de Guangdong, en Chine, tuant deux personnes et en blessant trois autres. Tesla a déclaré collaborer avec les autorités pour savoir ce qu’il s’est passé.

Des images choquantes ont été filmées dans la province de Guangdong, dans le sud de la Chine, après qu'une voiture Tesla Model Y a perdu le contrôle, faisant deux morts et plusieurs blessés. La voiture autonome a provoqué la mort d’un cycliste et d’un lycéen et a fait trois blessés, dont le chauffeur âgé de 55 ans, selon Reuters. L'entourage de la victime pense qu'une panne du frein aurait pu être à l'origine de l'accident, mais cela reste à confirmer.

Sur les images de l’accident, la Tesla blanche est prise dans une course folle incontrôlable dans les rues de Guangdong. À pleine vitesse, la voiture termine finalement sa course en percutant une camionnette, avant de venir s’écraser contre un mur.

Tesla est-elle responsable?

La responsabilité du fabricant américain a été mise en cause sur les réseaux sociaux, mais également par le conducteur de la voiture. Les exemples de défaillances et les réclamations sur des modèles Tesla se multiplient ces dernières années en Chine, qui est le deuxième plus gros marché du monde pour la marque automobile.

Pourtant, à en croire les données extraites du véhicule par Tesla, rien ne semble prouver que la pédale de frein ait été enclenchée par le conducteur. Tesla s’appuie également sur les vidéos de surveillance pour prouver ses dires: les feux de freinage de ce véhicule sport Model Y étaient éteints durant l’accident.

Malgré ces révélations du constructeur dans un communiqué, il assure qu’il «fournira activement toute aide nécessaire» à la police locale mais ne reconnaît aucun dysfonctionnement.

De son côté, la police chinoise recherche actuellement une agence d'évaluation tierce afin d'identifier la vérité derrière cet accident.

Vidéo: watson