«Retour vers le futur»: Christopher Lloyd et Michael J. Fox réunis à New York

«Je savais qu’il était brillant. C’était tout: être avec Chris et que ce soit Chris, et en profiter… C’était un grand frisson. Chaque fois que je travaillais avec lui, je savais que ça allait être une bonne journée.»

De son côté, Michael J. Fox, qui tournait dans la sitcom Family Ties à l’époque, craignait de signer et de devoir jongler entre la série télé et le tournage du long métrage, qui s'est finalement avéré être le film de sa vie.

«J’avais l’impression d’avoir à peine survécu aux (premières) six semaines et maintenant j’allais devoir recommencer?!»

Les deux acteurs en ont profité pour se remémorer quelques bons souvenirs et ont également fait quelques révélations. L'une d'elles étant que Michael J. Fox n'était pas prévu au casting pour le rôle de McFly. En effet, l'acteur a rejoint l'aventure six semaines après le début du tournage, a révélé Christopher Lloyd.

La scène du Comic-Con de New York, qui s'est terminé dimanche, a été le théâtre des retrouvailles émouvantes entre Christopher Lloyd et Michael J. Fox, soit Doc et McFly, les protagonistes de la trilogie Retour vers le futur. Les fans se sont réjouis de revoir les deux acteurs réunis 32 ans après la sortie du dernier film.

Doc et McFly se sont réunis dimanche au Comic-Con de New York. Un événement qui a ravi les fans de la trilogie et qui a aussi donné lieu à quelques révélations, notamment sur la maladie de Parkinson dont souffre Michael J. Fox.

Sur les réseaux sociaux, soyez vous-même, soyez moche!

Les photos retouchées, filtrées, où on pose comme un flamant rose, c'est so 2021. En 2022, sur les réseaux sociaux, on mise sur la personnalité et l'autodérision. Et comme presque tout, ce concept a un nom dégueulasse: le reverse catfishing. Le nom est nul, on dirait qu'on enfonce des portes ouvertes, mais finalement, pas tant que ça. Let me explain.

Les filtres, les photos retouchées, les petites moues mystérieuses façon Mona Lisa, c'est fini! Enfin, selon les deux magazines que j'ai lus en haussant un sourcil. Ça sonnait un peu comme: «Désormais, on veut du vrai!». Une énième injonction à la con? Peut-être pas. En fait, le «reverse catfishing», c'est une sorte de retour aux sources, quand on misait un peu plus sur sa personnalité que sur des apparences photoshopées. En gros, ce concept nous invite à être plus authentiques, voire «moches» pour les plus téméraires.